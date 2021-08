Diretta motocross Gp Lettonia 2021/ Streaming video tv: Cairoli a Kegums

Oggi, domenica 8 agosto, torna in diretta il motocross, che propone come settimo atto della sua stagione – iniziata in netto ritardo ma ora decisamente entrata nel vivo – il Gran Premio della Lettonia 2021 da Kegums, località che sorge nella regione storica della Livonia. Il calendario del Mondiale Motocross 2021 è giunto al sesto appuntamento nelle ultime sette domeniche, un tour de force faticoso ma anche appassionante e imperdibile per gli appassionati, che si stanno godendo una infilata di eventi con Tony Cairoli e tutti gli altri campioni del motocross, che finora hanno disputato nel 2021 appunto sei gare.

La diretta motocross dunque entra sempre più nel vivo: per il momento possiamo dire che non c’è ancora un pilota di riferimento nella classe regina MXGP, anche se un ottimo protagonista è sempre lo sloveno Tim Gajser, che è il campione del Mondo in carica avendo vinto l’edizione 2020 e adesso è al comando della classifica del Mondiale Piloti. Molto bene anche il nostro Tony Cairoli, che vinse a fine giugno a Matterley Basin e poi si è preso singole gare ad Oss e Loket. Sono quattro centauri nel fazzoletto di pochi punti al comando della classifica del Mondiale Piloti di motocross, con il francese Romain Febvre e lo spagnolo Jorge Prado Garcia oltre a Gajser e Cairoli. Che cosa succederà nella diretta motocross oggi a Kegums?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP LETTONIA 2021 DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Lettonia 2021 di motocross salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile in chiaro su Rai Sport + HD, canale 57. Di conseguenza anche la diretta streaming video non sarà offerta da Rai Play. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul fango di Kegums ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS GP LETTONIA 2021: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con la diretta motocross per le due categorie maggiori nel Gp Lettonia 2021 da Kegums, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti per riaccendere i motori con le gare del nostro Tony Cairoli e degli altri campioni del motocross nel settimo appuntamento della battaglia per il titolo iridato detenuto da Gajser. Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio di Lettonia 2021 dalla località che sorge come abbiamo visto nella regione storica della Livonia, avranno luogo rispettivamente alle ore 12.15 e alle ore 15.10 (considerando che c’è infatti da tenere conto di un’ora di fuso orario tra l’Italia e la Lettonia). Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 11.15 e alle ore 14.10 italiane, naturalmente ogni singola gara di questo Gran Premio di motocross avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



