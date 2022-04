DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Portogallo 2022 video streaming tv: la storia della gara

DIRETTA MOTOCROSS GP PORTOGALLO 2022: NELLA STORIA

Mentre aspettiamo la diretta motocross del Gp Portogallo 2022 che si svolgerà oggi ad Agueda, possiamo dire qualcosa in più a proposito della storia di questa gara, che aveva fatto la sua prima apparizione nel Mondiale Motocross nel 1985 con la vittoria di David Strijbos nella allora classe 125. Vi sono state in totale 22 edizioni fino al 2019, questa sarà dunque la numero 23 sulla pista portoghese. Abbiamo già ricordato che ad Agueda in passato si è messo particolarmente in luce il nostro Tony Cairoli, autore di ben cinque vittorie nel 2005, 2007, 2008, 2009 e 2017.

Tornando invece al 2019, dobbiamo ricordare che tre anni or sono il dominatore in Portogallo fu lo sloveno Tim Gajser, che in sella alla sua Honda HRC vinse sia gara-1 sia gara-2 della classe regina MXGP, mentre lo spagnolo Jorge Prado era ai tempi il mattatore della classe MX2 e ottenne a sua volta una doppia vittoria nel Gran Premio del Portogallo di motocross. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN IL GP PORTOGALLO 2022 DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Portogallo 2022 di motocross, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere disponibile in chiaro: il riferimento saranno quindi i canali di Eurosport, in particolare la diretta motocross in streaming video offerta da Eurosport Player. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sulla pista portoghese ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

MOTOCROSS GP PORTOGALLO 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi, domenica 3 aprile, torna in diretta il motocross, che propone il quarto atto della sua stagione, cioè il Gran Premio del Portogallo 2022 sulla pista di Agueda, nel distretto di Aveiro. Si tratta di un gradito ritorno dopo alcune stagioni di assenza, il Mondiale Motocross 2022 ritrova dunque questa località che aveva fatto la sua prima apparizione nel 1985 e dove si è spesso esaltato Tony Cairoli, cinque volte vincitore ad Agueda nel 2005, 2007, 2008, 2009 e 2017.

Chi saranno oggi i protagonisti della diretta motocross? Le prime tre gare della stagione hanno messo in copertina lo sloveno Tim Gajser, il francese Maxime Renaud e lo spagnolo Jorge Prado, che si sono spartiti le vittorie nelle sei gare tra Matterley Basin, Mantova e Neuquen nella categoria regina MXGP, anche se poi la vittoria finale del Gran Premio è andata in tutti i casi a Gajser che è naturalmente leader in classifica. Detto che purtroppo non c’è più Tony Cairoli che si è ritirato al termine della passata stagione, lasciamo comunque spazio ai protagonisti in pista per scoprire che cosa succederà nella diretta motocross oggi nel Gp Portogallo 2022 ad Agueda.

DIRETTA MOTOCROSS GP PORTOGALLO 2022: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con la diretta motocross per le due categorie maggiori nel Gp Portogallo 2022, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti per riaccendere i motori con le gare nella località lusitana, nuovo atto di un Mondiale che è appena cominciato ma sta già iniziando a delineare in modo chiaro i suoi valori verso un cammino ancora molto lungo.

Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio Portogallo 2022 avranno luogo ad Agueda rispettivamente alle ore 15.15 e alle ore 18.10, parlando naturalmente in orari italiani, tenuto conto che siamo un’ora avanti rispetto al Portogallo. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 14.15 e alle ore 17.10, naturalmente ogni singola gara di questo Gran Premio di motocross avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.

