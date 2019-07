Diretta Motocross/ Gp Repubblica Ceca 2019: streaming video e tv, orario e vincitore

La motocross torna in diretta dopo una lunga sosta estiva oggi domenica 278luglio 2019 a Loket, palcoscenico di grande prestigio per il Gran Premio della Repubblica Ceca 2019. La Mxgp quindi dopo la breve tappa asiatica fa ritorno in Europa e lo fa con protagonisti che di certo non ci attendavamo al via della stagione: Tim Gajser e Jeremy Seewer. I due infatti sono in piena lotta per i titolo di campione iridato, dato che il campione in carica Herlings è out per infortunio e pure il primo favorito al trionfo, il nostro Tony Cairoli, ha chiuso anzi tempo la sua stagione per problemi alla spalla. Possono quindi mancare questi due big ma di certo non manca lo spettacolo e o abbiamo visto pure nella doppia tappa in Indonesia, dove ci siamo lasciati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP REPUBBLICA CECA DI MOTOCROSS

Ricordiamo dunque subito a tutti gli appassionati come sarà possibile seguire in diretta la Motocross in questo caldissimo Gp della Repubblica Ceca. Ecco quindi che in questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp ceco da Loket sia per gara-1 che gara-2. Oggi quindi il punto di riferimento per la diretta tv non sarà la tv di stato ma il canale Eurosport 2, presente sulla piattaforma di Sky. La diretta streaming video sarà poi assicurata tramite l’app Sky Go e Eurosport player, riservate però solo agli abbonati. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Loket ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS GP REPUBBLICA CECA: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross per il Gp Repubblica Ceca. Per gli appassionati diverto non sarà difficile seguirei la prova di Loket: dopo la tappa asiatica finalmente si tornerà al consueto programma domenicale delle gare sul continente, senza problemi di fuso orario. Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio di Repubblica Ceca 2019 dalla pista di Loket avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10 italiane. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10 italiane, sempre considerando il fuso. Naturalmente ogni gara di questo Gran Premio avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



