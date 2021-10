Diretta motocross/ Gp Trentino 2021 streaming video tv: Cairoli a Pietramurata

DIRETTA MOTOCROSS GP TRENTINO 2021: SNODO FONDAMENTALE

Oggi, domenica 24 ottobre, torna in diretta il motocross, che propone come quattordicesimo atto della sua stagione il Gran Premio del Trentino 2021 a Pietramurata. Siamo nel Comune di Dro, nella comunità di valle Alto Garda e Ledro che sarà uno snodo fondamentale per questo Mondiale Motocross 2021 che si avvia a vivere l suo gran finale. Infatti Pietramurata ospiterà da qui a domenica prossima addirittura tre Gp consecutivi, il primo intitolato Gp Trentino e poi i Gp Pietramurata e Garda. Il calendario del motocross è stato modificato per il Covid, buone notizie per l’Italia perché le ultime cinque prove MXGP saranno tutte da noi, prima la tripletta di Pietramurata e poi due Gran Premi anche a Mantova, che a settembre ha già ospitato il Motocross delle Nazioni con successo dell’Italia dopo un digiuno che durava da ben 19 anni.

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Spagna 2021 streaming Rai: Herlings vince gara 2, Cairoli è 4^!

Per Tony Cairoli era un successo che ancora mancava nella bacheca del nove volte campione del Mondo, giunto proprio nell’ultima stagione di attività agonistica per il campionissimo siciliano che ha annunciato il ritiro al termine di questo Mondiale Motocross 2021. La diretta motocross dunque ci terrà compagnia oggi per aprire un finale di stagione con ben cinque Gran Premi da qui al 10 novembre: tutto può ancora succedere nella classe regina MXGP, che vede al comando della classifica del Mondiale Piloti di motocross l’olandese Jeffrey Herlings, tallonato dal francese Romain Febvre e dallo sloveno Tim Gajser. Che cosa succederà nella diretta motocross oggi nel Gp Trentino 2021 a Pietramurata?

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Francia 2021: Herlings vince gara 2, Cairoli è quarto!

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP TRENTINO 2021 DI MOTOCROSS

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Trentino 2021 di motocross salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile in chiaro perché stavolta Rai Sport + HD, canale 57, dovrebbe proporre le due gare in differita alle ore 17.00 e alle ore 19.50. Di conseguenza anche la diretta streaming video non sarà offerta da Rai Play, dove però si potranno seguire le due differite. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul fango di Pietramurata ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

Diretta Motocross/ Gp Germania 2021: Tim Gajser ha vinto gara-2! Cairoli solo 10°

DIRETTA MOTOCROSS GP TRENTINO 2021: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con la diretta motocross per le due categorie maggiori nel Gp Trentino 2021 dalla pista di Pietramurata, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti per riaccendere i motori con le gare del nostro Tony Cairoli e degli altri campioni del motocross nel quattordicesimo appuntamento della battaglia per il titolo iridato detenuto da Gajser e ancora aperta a molte possibili soluzioni.

Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio del Trentino 2021 avranno luogo a Pietramurata rispettivamente alle ore 13.15 e alle ore 16.10, gli orari classici del motocross quando non ci sono problemi di fuso orario. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 12.15 e alle ore 15.10, naturalmente ogni singola gara di questo Gran Premio di motocross avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA