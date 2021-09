Diretta Motocross/ Gp Turchia 2021, streaming video Rai: Cairoli sbarca ad Afyon

Dopo lunghissimo digiuno ecco che la Motocross torna in diretta oggi, domenica 5 settembre per il Gran premio di Turchia 2021, prima tappa di un doppio appuntamento ravvicinato che sarà di scena in questo giorni sull’iconico tracciato di Afyonkarahisar. Siamo dunque davvero impazienti di dare la parola alla pista per l’ottavo banco di prova del mondiale della MXGP e anche per rivivere una nuova puntata con la battaglia tra Herlings e Gajser per il dominio della stagione.

Diretta Motocross Gp Lettonia 2021/ Prado vince gara 2 a Kegums: Cairoli solo sesto!

Il campione olandese, che ha perso qualche gara per infortunio, raramente ha deluso in terra turca, ma pure oggi se la dovrò vedere con il collega sloveno, leader assoluto della classifica del mondiale piloti. E ovviamente i due non saranno i soli protagonisti chiamati in causa oggi: Romain Febvre come anche Jorge Prado e chiaramente il nostro Antonio Cairoli animeranno ulteriormente la diretta della Motocross per il Gran premio di Turchia 2021.

Diretta Motocross/ Gp Belgio 2021: Romain Febvre ha vinto gara-2! Cairoli solo 7°

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP TURCHIA 2021 DI MOTOCROSS

Purtroppo dobbiamo segnalare subito che la diretta della Motocross per il Gran premio di Turchia 2021 oggi sarà in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, canale 57, ma solo in differita di qualche ora, sia per la prima che per la seconda prova sulla terra di Afyon. Di conseguenza anche la diretta streaming video delle gare in terra turca sarà offerta con un certo ritardo dal servizio gratuito da Rai Play. Ricordiamo allora che per rimanere aggiornati in tempo reale su quanto sta accadendo per il Gp di Turchia 2021 ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MOTOCROSS/ Gp Repubblica Ceca: Cairoli vince gara 2, bene Monticelli!

DIRETTA MOTOCROSS GP TURCHIA 2021: GLI ORARI A AFYON

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Motocross per il Gran premio di Turchia 2021, pure serve ora rinfrescare la memoria su programma e orari degli appuntamenti oggi, domenica 5 settembre 2021 ad Afyon. Calendario alla mano ricordiamo ancora una volta che non vi è prevista alcuna novità per questa domenica e al solito sarà un programma molto fitto, con prove libere e gare previste nella medesima giornata: in aggiunta gli appassionati italiani dovranno fare attenzione all’ora di fuso orario tra Turchia e Italia. Segnaliamo dunque che per la categoria regina della Motocross gara 1 del Gran premio di Turchia 2021 comincerà alle ore 12.10, mentre dovremo attendere fino alle ore 15.15 per assistere a gara 2 ad Afyon Entrambi banchi di prova della categoria regina MXGP, validi per il mondiale, saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 11.15 e alle ore 14.10. Al solito ogni gara del Gp turco durerà 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA