DIRETTA MUSETTI BUBLIK/ Video streaming tv: precedenti infausti! (Atp Stoccarda 2024, oggi 14 giugno)

DIRETTA MUSETTI BUBLIK: I TESTA A TESTA

Non parte bene la diretta di Musetti Bublik se andiamo a guardare i precedenti: certo, il paragone con il match contro Dominik Koepfer può far sorridere perché Lorenzo Musetti aveva perso l’unico incrocio ma mercoledì ha battuto il tedesco qui al torneo Atp Stoccarda 2024, ma contro Alexander Bublik il testa a testa parla di due partite ed entrambe le ha vinte il kazako, per di più sono più recenti rispetto all’ottavo degli Internazionali di Roma che il carrarese aveva giocato contro Koepfer nel 2020. Non solo: il primo Musetti Bublik di sempre si è disputato al Queen’s e dunque sull’erba, la superficie di oggi. Era il 2022, a dire il vero il kazako aveva sfruttato il ritiro di Musetti che aveva dato forfait dopo aver perso 3-6 il primo set.

Match incompleto, chiuso invece quello molto più recente che è andato in scena ad Adelaide, all’inizio di questo 2024, nei quarti di finale. Era stata davvero una bella sfida: alla fine Bublik si era imposto con il risultato di 6-3 6-7 7-5. La speranza in termini assoluti è quella di assistere nuovamente a un match di questo tenore, ancor più no italiani speriamo che questa volta sia Musetti a prendersi la vittoria così da volare in semifinale al torneo Atp Stoccarda 2024, un risultato che come già detto sarebbe molto importante per la crescita del carrarese. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI MUSETTI BUBLIK IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta possiamo ricordare che la diretta tv di Musetti Bublik, che è il quarto di finale del torneo Atp Stoccarda 2024, viene proposta agli abbonati della televisione satellitare che garantisce l’intera copertura del Boss Open: il canale principale rimane Sky Sport Tennis ma alcuni match, essendoci altri tornei in contemporanea, slittano su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena o Sky Sport Max, dunque dovrete tenere d’occhio una programmazione che in ogni caso sarà disponibile anche attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go attivabile sui vostri device.

UN QUARTO INTRIGANTE!

La diretta di Musetti Bublik rappresenta i quarti di finale al torneo Atp Stoccarda 2024, venerdì 14 giugno: un match intrigante, formatosi con i match di ieri che hanno visto trionfare innanzitutto il nostro Lorenzo Musetti, che ha rimontato Dominik Koepfer mostrando per una volta tanto carattere dopo un avvio non esaltante almeno nel punteggio, e poi Alexander Bublik che ha avuto molti meno problemi nel liberarsi di Hamad Medjedovic. Oggi quindi la diretta di Musetti Bublik vale un posto in semifinale in un torneo di categoria 250, non troppo prestigioso ma comunque giocato sull’erba, in preparazione al grande appuntamento di Wimbledon.

Cosa succederà in campo lo scopriremo a breve; sicuramente si tratta di un match importante per Musetti, che nel suo percorso di crescita deve passare anche da questi tornei per maturare solidità e “durezza” mentale, fattori che fino a questo momento sono mancati anche se stiamo parlando di un giocatore giovane, che ha ancora tutto per fare il salto di qualità. Lo stesso chiaramente si può dire per Bublik anche se forse il caso è diverso, ma adesso aspettiamo con trepidazione che la diretta di Musetti Bublik prenda il via per sapere davvero se il carrarese volerà in semifinale all’Atp Stoccarda 2024.

DIRETTA MUSETTI BUBLIK: TANTO TALENTO IN CAMPO

Ci attende un bel match con la diretta di Musetti Bublik: si affrontano due giocatori che per certi versi possono essere accomunati, perché sia all’italiano che al kazako non è certo il talento quello che manca, anzi presi solo per le capacità tecniche in campo questi due sono tra i migliori interpreti del tennis mondiale di oggi, ma non si trovano nelle primissime posizioni del ranking e non hanno ancora vinto grandi tornei (anzi, le bacheche sono piuttosto vuote), dunque qualcosa da sistemare c’è ancora ed è giunto il momento di farlo.

Se per Musetti come abbiamo già visto è la capacità di essere duro e letale nei momenti importanti, evitando qualche svolazzo per trovare concretezza, Bublik (non il primo né l’ultimo) dà sempre la sensazione di non avere nel risultato la parte più importante del suo giocare a tennis; da un certo punto di vista possiamo dire che ricordi Fabio Fognini per gli atteggiamenti sul campo, anche se pure nel caso del sanremese qualche distanza va presa. Per tutto questo la diretta di Musetti Bublik per i quarti del torneo Atp Stoccarda 2024 promette scintille, e poi vale un posto in semifinale..,











