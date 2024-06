Diretta Musetti Koepfer/ Atp Stoccarda 2024 streaming video tv: una sfida ostica! (oggi 12 giugno)

DIRETTA MUSETTI KOEPFER ATP STOCCARDA 2024

L’appuntamento con la diretta di Musetti Koepfer riguarda il match che va in scena, alle ore 11:00 di mercoledì 12 giugno, per il secondo turno del torneo Atp Stoccarda 2024: siamo sull’erba per un evento di categoria 250, dunque non tra i più prestigiosi del circuito ma comunque importante, perché fa da apripista di Wimbledon. Per Lorenzo Musetti si tratta del ritorno in campo dopo la grande illusione del Roland Garros: il carrarese si era portato in vantaggio contro Novak Djokovic ma è caduto al quinto set, venendo così eliminato al terzo turno.

Ora, dopo aver battuto con fatica Giovanni Mpetshi Perricard, piegato all’esordio grazie a due tie break di cui uno tiratissimo, Musetti affronta un giocatore diverso come Dominik Koepfer: possiamo dire che il tedesco sia una presenza costante anche nei grandi tornei ma che gli sia sempre mancato il guizzo giusto per il salto di qualità, rimane comunque avversario ostico e che potrebbe davvero mettere i bastoni tra le ruote all’azzurro. Vedremo tra poco quello che succederà nella diretta di Musetti Koepfer, secondo turno del torneo Atp Stoccarda 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA DI MUSETTI KOEPFER IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Musetti Koepfer sarà fornita dalla televisione satellitare: per assistere al match valido per il torneo Atp Stoccarda 2024 dovrete aver sottoscritto un abbonamento a questa emittente, che garantirà la partita presumibilmente su Sky Sport Tennis anche se l’evento è seguito da Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max in modo parallelo. In assenza di un televisore avrete a disposizione l’alternativa della diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MUSETTI KOEPFER: UN TITOLO PER IL RILANCIO?

La diretta di Musetti Koepfer al torneo Atp Stoccarda 2024 ci farà compagnia tra poco: una partita che potrebbe rilanciare il nostro giocatore, sul quale bisogna fare un discorso molto ampio perché ormai sono più le occasioni perse che quelle davvero raccolte. Il 2022 era l’anno di Musetti, almeno sulla carta: titolo ad Amburgo battendo Carlos Alcaraz che di lì a poco avrebbe vinto gli Us Open, poi trionfo a Napoli contro un Matteo Berrettini che all’epoca era per distacco il miglior italiano, una carriera che per il carrarese sembrava lanciarsi verso grandi vette. Ecco: sono passati quasi due anni, e quelle due finali vinte sono rimaste le uniche mai disputate a livello Atp.

Musetti insomma non ha fatto il reale salto: lo aspettavamo tutti, ma i problemi di concentrazione e mentalità hanno avuto il sopravvento su un giocatore che come talento ha ben poco da invidiare a quasi tutti i big, compreso il connazionale Jannik Sinner che due giorni fa è ufficialmente diventato il numero 1 Atp. Resta solo da sperare che, al netto di quale sarà il risultato, il torneo Atp Stoccarda 2024 possa rappresentare un nuovo punto di rinascita per Musetti, che si lancia verso Wimbledon con la consapevolezza di dover ancora mostrare in pieno il suo potenziale. Staremo a vedere come andrà oggi contro Koepfer…











