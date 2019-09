Diretta Napoli Brescia/ Streaming video tv: quote, insidia Balotelli (Serie A)

Napoli Brescia, diretta da Manganiello, domenica 29 settembre 2019 alle ore 12.30 presso lo stadio San Paolo di Napoli, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Partenopei chiamati immediatamente al riscatto dopo la sorprendente sconfitta subita in casa nel turno infrasettimanale contro il Cagliari. Nonostante una partita a tratti dominata, gli azzurri non sono riusciti a concretizzare le occasioni avute e a 3′ dal novantesimo hanno incassato il gol del ko firmato da Castro per i sardi. Seconda sconfitta dopo quella altrettanto beffarda all’Allianz Stadium contro la Juventus, causata dal clamoroso autogol di Koulibaly dopo una rimonta di tre gol, e il Napoli vede ora più lontane l’Inter e la stessa Juventus. Il Brescia ha perso in casa martedì scorso proprio contro i bianconeri ma ha comunque offerto buone prestazioni, al ritorno sul palcoscenico della Serie A dove mancava dal 2011. Le Rondinelle hanno ritrovato Mario Balotelli, che ha esordito contro la Juventus lanciando buoni segnali, pur senza ritrovare il gol.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE NAPOLI BRESCIA

La diretta tv di Napoli Brescia sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale DAZN1 (tutti gli abbonati lo trovano al numero 209 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione DAZN per seguire questa partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BRESCIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Napoli Brescia, domenica 29 settembre 2019 alle ore 12.30 presso lo stadio San Paolo di Napoli, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. 4-4-2 per il Napoli allenato da Carlo Ancelotti, in campo con: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksmimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente. 4-3-1-2 per il Brescia guidato in panchina da Eugenio Corini, schierata con: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Napoli Brescia, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella bianconera: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1.25 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 12.00 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 6.00 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.40 e under 2.5 quotato 3.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA