Diretta/ Napoli Fiorentina streaming video tv: scontro di livello (Coppa Italia)

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA: UNA GRANDE SFIDA IN COPPA ITALIA!

Napoli Fiorentina, in diretta giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il tabellone degli ottavi della competizione presenta subito uno scontro di livello, due squadre che anche in tempi recenti, nel 2014, si sono affrontate nella finalissima per la conquista della Coppa. Il Napoli arriva dopo una preziosa vittoria sulla Sampdoria in campionato, cercando di recuperare elementi tra le tante assenze dovute a infortuni e Covid.

La Fiorentina ha iniziato male il 2022, vedendo rinviato il match con l’Udinese e poi crollando lunedì scorso in casa del Torino, un 4-0 inaspettato con i viola che si sono fatti trovare impreparati dopo la lunga sosta natalizia. Il 3 ottobre scorso il Napoli ha espugnato il campo della Fiorentina in campionato, il 18 gennaio 2020 i viola hanno vinto 0-2 per l’ultima volta a Napoli, perdendo però i successivi tre match di Serie A, con un pesante 6-0 il 17 gennaio 2021 nell’ultima sfida in casa dei partenopei.

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Napoli Fiorentina di Coppa Italia sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale del digitale terrestre Italia 1. L’emittente televisiva del Biscione trasmetterà tutta la competizione in esclusiva sulle proprie reti. Sarà quindi possibile seguire le partite anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Mediaset Infinity. Per accedere ai contenuti è necessario disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Fiorentina, match che andrà in scena al Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Saponara, Piatek, Sottil.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



