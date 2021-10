Diretta/ Napoli Legia streaming video tv: partenopei per il rilancio (Europa League)

DIRETTA NAPOLI LEGIA: SPALLETTI NON VUOLE PERDERE COLPI

Napoli Legia, in diretta giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Napoli chiamato a rilanciarsi in Europa, concetto che sembra paradossale visto che i partenopei sono alle prese con il miglior inizio di campionato della loro storia con otto vittorie consecutive in avvio di stagione. In Europa League è arrivato però un pareggio in rimonta col Leicester e una rocambolesca e inaspettata sconfitta contro lo Spartak Mosca nel secondo match.

Risultati Europa League, classifiche/ Rangers ancora al palo, diretta gol live score

Per sperare di proseguire il cammino in campo continentale al Napoli servirà dunque per forza di cose una vittoria contro i polacchi del Legia che sono al momento la rivelazione del raggruppamento. Due vittorie su due per la formazione di Varsavia che pure si trova in difficoltà in campionato, reduce da due sconfitte consecutive contro Lechia e Lech. Sicuramente il pronostico pende in favore del Napoli ma l’impressione è che gli azzurri dovranno reagire per evitare una nuova sorpresa che stavolta comprometterebbe il cammino europeo.

Diretta/ Lazio Marsiglia streaming video tv: Jorge Sampaoli arriva nella capitale

DIRETTA NAPOLI LEGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Napoli Legia è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet. La partita sarà anche visibile in chiaro su Tv8. CLICCA QUI PER VEDERE LA PARTITA SU TV8.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MARSIGLIA/ Quote, Milinkovic Savic sarà il jolly?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LEGIA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Legia, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Risponderà il Legia allenato da Czesław Michniewicz con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki, Mladenovic; Josue, Slisz, Martins; Lopes, Muci; Emreli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Diego Armando Maradona di Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.70, mentre l’eventuale successo del Legia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 15.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA