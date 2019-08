Diretta Napoli Marsiglia/ Streaming video e tv: altra amichevole internazionale

La diretta Marsiglia-Napoli, domenica 4 agosto 2019 alle ore 21.00, sarà una sfida amichevole che si disputerà allo stade Velodrome di Marsiglia. Seconda amichevole internazionale per il Napoli dopo quella disputata contro il Liverpool che ha dimostrato come gli azzurri abbiano voglia di dire la loro anche a livello europeo, anche se i grandi colpi di mercato in attacco come James Rodriguez o Icardi ancora non sono arrivati. Il Marsiglia si presenta lanciato all’appuntamento dopo una tourné americana che ha visto i transalpini brillare, anche se l’anno scorso hanno visto sfuggire di nuovo la qualificazione alla Champions Leauge.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Marsiglia-Napoli, domenica 4 agosto 2019 alle ore 21.00, sarà visibile in esclusiva per chi acquisterà il match in pay per view su Sky, al costo di 10 euro. Dopo questa operazione sarà possibile seguire il match sul canale 251 del satellite, Sky Calcio Serie A, e anche in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc o dispositivi mobili sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA NAPOLI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Marsiglia-Napoli, domenica 4 agosto 2019 alle ore 21.00, sfida amichevole che si disputerà allo stade Velodrome di Marsiglia. Padroni di casa in campo con Mandanda in porta e poi un undici titolare completato da Caleta-Car, Germain, Kamara, Lopez, Luiz Gustavo, Payet, Rocchia, Sakai, Sarr e Strootman. Risponderà il Napoli col 4-4-2 di Carlo Ancelotti schierato con Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Verdi, Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens, Milik.



