Diretta/ Napoli Spartak Mosca streaming video tv: per sognare ancora (Europa League)

DIRETTA NAPOLI SPARTAK MOSCA: SPALLETTI NON VUOLE FERMARSI PIÙ

Napoli Spartak Mosca, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. I partenopei sperano di continuare a sognare anche sul fronte europeo dopo la loro super partenza in campionato: 6 vittorie consecutive e testa della classifica al momento mantenuta a punteggio pieno, dopo l’ultimo successo sul Cagliari di domenica scorsa.

In Europa League il Napoli ha iniziato il suo cammino con uno spettacolare 2-2 sul campo del Leicester, partita estremamente godibile ma che per il momento ha dato via libera in testa alla classifica ai polacchi del Legia Varsavia. I quali nel match d’esordio sono riusciti a piazzare il blitz sul campo dello Spartak Mosca: i russi anche in campionato non stanno brillando, l’ultima vittoria contro l’Ufa è servita solo ad assestarsi a metà classifica, comunque a 10 lunghezze di distanza dallo Zenit San Pietroburgo capolista.

DIRETTA NAPOLI SPARTAK MOSCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Napoli Spartak Mosca è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPARTAK MOSCA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Spartak Mosca, match che andrà in scena al Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Insigne; Osimhen. Risponderà lo Spartak Mosca allenato da Rui Vitoria con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zobnin, Ayrton Lucas; Larsson, Ponce, Promes.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Diego Armando Maradona di Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.22, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo dello Spartak Mosca, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 12.00.

