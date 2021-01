Diretta/ Napoli Spezia (Serie A) streaming video DAZN: punti per la Champions

DIRETTA NAPOLI SPEZIA: GATTUSO NON VUOLE DISTRAZIONI!

Napoli Spezia, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in programma mercoledì 6 gennaio 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Partenopei alla rincorsa della Champions, al momento il Napoli ha ritrovato il quarto posto in classifica, per giunta con una partita disputata visto che la sfida sul campo della Juventus dovrà essere recuperata. Dall’altra parte lo Spezia dopo 3 sconfitte consecutive si è fatta riagganciare da Torino e Genoa nella zona bollente della classifica, con solo il Crotone alle spalle. Dopo un inizio incoraggiante la squadra di Italiano sembra pagare ora l’adattamento al campionato di Serie A, faticando a fare punti come dimostrato anche nell’ultimo match perso in casa contro il Verona. Il Napoli invece ha dimenticato i tentennamenti di fine 2020 con un poker inflitto a domicilio al Cagliari, un nuovo inizio per la squadra di Gattuso che crede ancora alla rincorsa alle prime tre in classifica, ma che punta soprattutto a tornare in Champions League dopo l’esclusione della scorsa stagione.

DIRETTA NAPOLI SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Spezia sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

Le probabili formazioni di Napoli Spezia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gennaro Gattuso con un 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Italiano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Deiola, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Napoli e Spezia, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.20, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 7.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 15.00.

