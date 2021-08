Diretta Nicolai Lupo-Cherif Ahmed/ Streaming video Rai: azzurri per l’impresa (volley)

DIRETTA NICOLAI LUPO.CHERIF AHMED: SFIDA PER LA SEMIFINALE DI BEACH VOLLEY

Nicolai Lupo-Cherif Ahmed, in diretta dallo Shikaze park di Tokyo, è la partita di beach volley in programma oggi, mercoledì 4 luglio 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 secondo il fuso orario italiano. Siamo nelle fasi più calde del tabellone maschile del beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e con la coppia azzurra, vice campionessa olimpica a Rio 2016 ora possiamo sognare in grande: i nostri beniamini infatti sono pronti a compiere l’impresa e ad agguantare la semifinale cinque cerchi. Di contro però i nostri fronteggeranno un rivale temibilissimo come è il duo qatariora Cherif Younousse e Ahmed Tijan, al primo posto del ranking mondiale e pure cinque volte a podio nel World Tour 2021. Davvero un avversario ostico e in gran condizione per la coppia del beach volley italiana, che pure può sognare alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta: Italia eliminata!

COME VEDERE NICOLAI-LUPO CHERIF AHMED BEACH VOLLEY IN DIRETTA STREAMING ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

Come sempre la diretta tv di Nicolai Lupo-Cherif Ahmed di beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Sport, se non su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento (anche se magari non integralmente), in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

Diretta/ Italia Serbia pallanuoto (risultato 2-5) video streaming Rai: azzurri sotto!

DIRETTA NICOLAI LUPO-CHERIF AHMED: IL CONTESTO

Pur pronti e anzi impazienti di dare la parola alla diretta tra Nicolai-Lupo e Cherif-Ahmed, ci pare necessario andare a ricordare anche il percorso affrontato dalle due coppie nel tabellone maschile del beach volley alle Olimpidi di Tokyo 2020. Cominciamo allora naturalmente dai nostri azzurri a caccia dell’impresa ai quarti di finale: Nicolai e Lupo fin qui ci hanno davvero fatto entusiasmare e con merito potrebbero avanzare nel tabellone a cinque cerchi. Chiuso con il primo posto e da imbattuti la fase a gironi, gli italiani agli ottavi di finale hanno agilmente avuto ragione della coppia polacca Fijalek-Bryl, sconfitta con un sonante 2-0. Ad ora gli azzurri poi hanno ceduto appena due set ai rivali da che sono cominciate le Olimpiadi e davvero vantano un’ottima condizione. Purtroppo però la vantano anche i due qatarioti: Cherif Ahmed hanno chiuso come primi in classifica il girone C, non concedendo nemmeno un parziale agli avversari e agli ottavi pure hanno avuto ragione di Gibb-Bourne con un netto 2-0. La squadra qatariota si annuncia dunque come rivale più che ostico: chissà però che accadrà oggi!

LEGGI ANCHE:

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie: sesto oro Italia! (classifica 4 agosto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA