Diretta Nicolò Martinenghi/ Finale 50 rana streaming video tv, Europei nuoto 2022

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 50 RANA EUROPEI NUOTO 2022

Appuntamento alle ore 18:12 di martedì 16 agosto per la finale di Nicolò Martinenghi nei 50 rana: siamo agli Europei nuoto 2022, e nel tardo pomeriggio di Roma saranno due gli italiani da osservare. In vasca infatti avremo anche Simone Cerasuolo: non è certo la prima volta in questa kermesse, dominata in lungo e in largo dai nostri colori, che due rappresentanti della nostra nazionale si trovano ad affrontare una gara che vale le medaglie. Certamente Martinenghi è il super favorito per l’oro ma Cerasuolo, entrato in finale con il secondo tempo, ha ampie aspirazioni di podio a sua volta.

Sarà interessante allora vivere la diretta di Nicolò Martinenghi nella finale dei 50 rana; potrebbe arrivare un’altra doppietta agli Europei nuoto 2022, i precedenti non sono mancati (il più recente ieri, con Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli sul podio nei 1500) e dunque il nostro bottino potrebbe aumentare ulteriormente, così come quello del varesino che in carriera ha vinto tantissimo, e ha appena compiuto 23 anni. Mettiamoci comodi per assistere alla finale, prima possiamo fare un rapido approfondimento sui temi portanti della gara…

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 50 RANA: COME SEGUIRE GLI EUROPEI NUOTO 2022

La diretta tv di Nicolò Martinenghi nella finale dei 50 rana sarà garantita da Rai Due: come sappiamo gli Europei nuoto 2022 vengono trasmessi dalla televisione di stato, e il programma del pomeriggio e della sera in cui si assegnano le medaglie è coperto dal secondo canale. Sarà dunque qui che vi dovrete recare, anche con la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video: in questo caso basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 50 RANA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Nicolò Martinenghi sui 50 rana bisogna dire che in questa gara, che assegnerà le medaglie agli Europei nuoto 2022, i due azzurri (dunque anche Simone Cerasuolo) sono gli unici ad aver nuotato sotto il muro dei 27 secondi. Basta questo a renderli nettamente favoriti rispetto alla concorrenza; questa sera nella piscina di Roma i principali concorrenti per la medaglia d’oro, e per il podio, dovrebbero essere il tedesco Lucas Matzerath e l’austriaco Bernhard Reitshammer che partono rispettivamente in corsia 3 e corsia 6.

Le due centrali sono naturalmente occupate dagli azzurri; in semifinale Martinenghi ha nuotato in 26’’64, siamo lontani dal 25’’95 con cui Adam Peaty si è preso il record del mondo ma sappiamo bene che Nicolò può abbassare questo crono e dunque fare ancora meglio, magari abbattendo il primato degli Europei che appartiene allo stesso Peaty (in 26’’09). Da vedere poi come risponderà Cerasuolo: la sua semifinale è stata ottima e il fatto che possa salire anche lui sul podio è decisamente concreto, tra poco però avremo tutte le risposte nella finale dei 50 rana agli Europei nuoto 2022…











