Quanti amori quest’anno alle Olimpiadi di Parigi 2024! Tra loro anche Nicolò Martinenghi e la sua splendida fidanzata Adelaide Radice, che intervistata da Chi, ha svelato qualche segreto sulla loro relazione. La giovane ha destato tanta curiosità dal momento in cui il suo viso si è illuminato per l’oro del suo grande amore, il nuotatore Nicolò Martinenghi, che ancora una volta si è piazzato sul podio vincendo nei 100 rana, una delle sue specialità. Dopo Parigi, ha raccontato come si è sentita appena aveva capito della vincita del fidanzato: “Abbiamo urlato e siamo corsi giù”, spiega Adelaide a Chi, con gli occhi ancora luccicanti dalla felicità.

La giovane ha confessato che il momento in cui Nicolò Martinenghi l’ha abbracciata, è stato il più bello della sua vita. “Un emozione del genere non l’ho mai provata”, continua Adelaide, che ha subito ringraziato il nuotatore per averle fatto provare sensazioni così forti. Poi le viene chiesto dei capelli biondi del ragazzo, che si è tinto di platino poco prima di approdare alle Olimpiadi di Parigi 2024. La ragazza ha risposto ai microfoni di Chi di preferirlo rasato, ma che con questi capelli le ricorda il famoso attore Ryan Gosling, interprete di Come un tuono e Le pagine della nostra vita. “Ma poi, Nicolò e sempre bello”, conclude.

Nicolò Martinenghi, parla la fidanzata Adelaide: “Progetti futuri? Non pensiamoci, devo ancora studiare”

Un amore folle il loro, ma con il reciproco rispetto della vita personale dell’altro. Del resto, Nicolò Martinenghi e la fidanzata Adelaide Radice non potrebbero fare altrimenti. Lui, sempre impegnato ad allenarsi in giro per il mondo, mentre lei insegue il suo sogno in Svizzera di lavorare nel mondo della moda dopo la laurea in Economia e Marketing. Adelaide però, sa come rispettare gli spazi personali di Nicolò, nonostante l’atleta sia stato spesso assente in quest’ultimo periodo. “Sì, è stato via molto, ma lui riesce sempre a rendere tutto così leggero”, spiega la fidanzata, aggiungendo poi di essere rimasta spiazzata per la sua vittoria, dato che non se l’aspettava.

Adelaide Radice è una ragazza con la testa sulle spalle, pronta per un nuovo viaggio a Lisbona dove frequenterà un Università cattolica. Le sue passioni? L’equitazione e il nuoto, anche se si sente davvero sé stessa al maneggio, un amore che ha ereditato da suo nonno. Per quanto riguarda i progetti futuri, la fidanzata di Nicolò Martinenghi taglia corto: “Siamo ancora giovani, per ora dobbiamo concentrarci sulle nostre passioni”.