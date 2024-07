DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA OLIMPIADI PARIGI 2024: UNA GARA SUPER

La diretta di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana alle Olimpiadi Parigi 2024 è uno dei piatti forti di oggi, domenica 28 luglio: l’appuntamento sarà alle ore 21.44 nella piscina della La Defense Arena, sede delle gare di nuoto in questa edizione dei Giochi Olimpici. Naturalmente abbiamo grandi speranze per Nicolò Martinenghi, che nelle ultime stagioni è sempre salito sul podio di specialità, a cominciare ovviamente proprio dal bronzo olimpico di Tokyo, seguito dal meraviglioso oro mondiale di Budapest 2022 e altri due argenti iridati nelle due successive edizioni di Fukuoka 2023 e Doha 2024.

Insomma, un altro podio olimpico sarebbe meritato ma non sarà facile, perché la diretta di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana alle Olimpiadi Parigi 2024 si segnala come una gara di livello altissimo, in particolare grazie al britannico Adam Peaty, che sembra essere tornato nella migliore versione della sua carriera proprio in occasione delle Olimpiadi Parigi 2024. Peccato per Ludovico Blu Art Viberti, ottavo ex-aequo con il tedesco Melvin Imoudu nelle semifinali: l’azzurro ha perso lo spareggio, avremmo potuto avere due italiani nella diretta della finale 100 rana, dove comunque è Nicolò Martinenghi la nostra grande speranza.

COME VEDERE LA DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

In serata si incrociano le sessioni decisive di nuoto e scherma, la diretta tv di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana alle Olimpiadi Parigi 2024 dovrebbe comunque essere su Rai Due, ma in caso di necessità c’è anche Rai Sport, oltre naturalmente alla diretta streaming video di Rai Play tramite sito o applicazione. Ecco poi i canali di Eurosport, mentre per quanto riguarda lo streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024.

DIRETTA NICOLÒ MARTINENGHI FINALE 100 RANA OLIMPIADI PARIGI 2024: LE PROSPETTIVE

Presentando la diretta di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana alle Olimpiadi Parigi 2024, abbiamo già citato Adam Peaty, miglior tempo delle semifinali in 58”86, possibile duello per l’oro con il cinese Qin Haiyang, che a Fukuoka ha firmato una clamorosa tripletta 50-100-200 e ieri in semifinale ha nuotato in 58”93. Il tempo di Nicolò Martinenghi è stato il sesto in 59”28, ma in realtà sono tutti molto vicini e il varesino ci ha già abituato a esaltarsi nelle finali, quando riesce sempre a tirare fuori il meglio di sè.

Certo, i rivali sono davvero tanti, a cominciare dai due già citati e poi molti altri per completare il podio, come lo statunitense Nic Fink oppure i due olandesi Arno Kamminga e Caspar Corbeau, tutti più veloci di Tete in semifinale, seppure di pochi centesimi. Insomma, sarà una battaglia molto difficile, ma un campione che ci ha regalato gioie enormi in questi anni merita tutta la nostra attenzione e il nostro tifo nella diretta di Nicolò Martinenghi per la finale dei 100 rana alle Olimpiadi Parigi 2024.