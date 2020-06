Diretta Novara AlbinoLeffe/ Streaming video tv: ecco i playoff di Serie C, 1° turno

Novara AlbinoLeffe è in diretta dallo stadio Silvio Piola, si gioca alle ore 20:30 di martedì 30 giugno ed è valida per il primo turno dei playoff di Serie C 2019-2020. Siamo nel girone A: curiosamente, i piemontesi non scendono in campo dalla sconfitta di Gorgonzola contro i seriani ed era addirittura la metà di febbraio, poi la partita seguente era stata rinviata e così il lockdown da Coronavirus è iniziato in anticipo, per una squadra che come sempre ha la grande ambizione di tornare nel campionato cadetto ma anche in questa stagione ha avuto parecchie difficoltà nel mantenere il ritmo. L’AlbinoLeffe era invece riuscito a scendere sul terreno di gioco anche nella settimana successiva, ma a questo punto cambia ben poco perché sono passati oltre quattro mesi; quello che è importante dire è che i piemontesi hanno un enorme vantaggio oltre al fatto di giocare in casa, perché in caso di parità al 90’ non ci saranno tempi supplementari o calci di rigore ma, come ormai siamo abituati a sapere, il discorso qualificazione sarà stabilito dal miglior posizionamento nella classifica della stagione regolare (definita in virtù dell’algoritmo). Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Novara AlbinoLeffe; ora, aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo in maniera dettagliata le probabili formazioni.

La diretta tv di Novara AlbinoLeffe non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite di campionato e Coppa Italia Serie C sono infatti un’esclusiva del portale Sportube, che le fornisce integralmente ai propri abbonati oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo match. Il servizio è quello della diretta streaming video: per assistere alle immagini avrete dunque bisogno di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Non ci sarà Schiavi in Novara AlbinoLeffe: l’italo-argentino sarà sostituito probabilmente da Collodel, che si prenderà la maglia di mezzala in un centrocampo completato dal regista Buzzegoli e dall’altro interno Tommaso Bianchi. Simone Banchieri dovrebbe poi destinare Sbraga e Bove a formare la coppia di difesa a protezione del portiere Lanni; Barbieri e Cagnano i due possibili terzini, davanti invece ci sono punti di domanda ancora in essere perché uno tra Pablo Gonzalez e Diego Peralta potrebbe inizialmente lasciare la maglia a Piscitella o Cisco, così come Bortolussi viene messo in discussione dalla qualità di Pinzauti, candidato a iniziare la partita dei playoff. Assenza pesante anche in casa seriana, dove mancherà Davide Mondonico: probabile che Marco Zaffaroni arretri la posizione di Gusu per farlo giocare come centrale al fianco di Riva e Canestrelli (con Abagnale o Pagno in porta), dunque si libererebbe un posto sulla destra di centrocampo dove giocherebbe Cortinovis – a sinistra dovrebbe esserci Ruffini – confermando Gonzi e Genevieri (ma occhio a Quaini) nel settore nevralgico. Ravasio e Sibilli, titolari nell’ultima partita di regular season, sono insidiati da Cori e Galeandro: è soprattutto il primo che potrebbe iniziare la sfida di questa sera.



