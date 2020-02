Video/ Siena Albinoleffe (1-1): highlights e gol. Sibilli chiama, D’Auria risponde!

Il video con gli highlights e i gol di Siena Albinoleffe 1-1 ci mostra le fasi salienti della partita valevole per il 27^ turno di Serie C girone A. Si è trattata di una vera e propria battaglia tra due squadre impegnate nella corsa verso i play-off, un eventuale successo avrebbe permesso a entrambe di avvicinarsi ai primi posti della classifica, quantomeno al secondo posto (occupato in questo momento dalla Carrarese), invece è arrivato un pareggio che le costringe a spartirsi la posta in palio. Gli uomini di Dal Canto fanno subito sul serio con Cesarini che al 14′ impegna Abagnale, l’estremo difensore dei seriani si allunga e toglie dall’angolino il destro a giro del numero 10 che può solo mettersi le mani nei capelli per la prodezza del portiere di Zaffaroni. La risposta degli ospiti non tarda ad arrivare, passano appena cinque minuti e Sibilli lascia di stucco Confente con una rovesciata che va a infilarsi proprio sotto l’incrocio dei pali. I toscani provano a reagire, l’anticipo di Mondonico su Guidone davanti ad Abagnale salva momentaneamente il risultato, prima dell’intervallo D’Auria prova a piazzarla su punizione trovando l’opposizione del numero 33 avversario. Nella ripresa si rinnova il duello tra i due e stavolta è il trequartista della Robur a spuntarla dopo l’ennesimo salvataggio sull’incornata di Guidone (serata no per lui), al 55′ fa partire un destro imprendibile e ristabilisce la parità. Nel finale i padroni di casa provano a vincerla ma il pallone non vuole saperne di entrare nuovamente nello specchio dei blucelesti (in campo con la seconda divisa simil-Lecce): Siena e Albinoleffe devono così accontentarsi del punticino. Nel turno successivo i bergamaschi avrebbero dovuto ospitare la capolista Monza ma il match è stato rinviato a causa dell’emergenza coronavirus, stesso discorso per Arezzo-Siena che si sarebbe dovuta disputare mercoledì prossimo.

LE DICHIARAZIONI

Il campo ha sancito che non dovesse esserci un vincitore tra Siena e Albinoleffe, dopo il triplice fischio dell’arbitro la parola passa dei protagonist, ecco il commento di Alessandro Dal Canto, allenatore della Robur: “La squadra ha fatto quello che doveva fare, è stata una partita difficile contro una squadra che ti fa giocare male e concede pochissimo. Abbiamo approcciato la gara con il piglio giusto, purtroppo abbiamo incassato il gol proprio nel momento in cui stavamo per ingranare. Nella ripresa abbiamo corso qualche rischio in più perché non avevamo più nulla da perdere ed eravamo obbligati ad attaccare, i ragazzi sono stati bravi a prendersi il pareggio. È vero che non abbiamo prodotto palle gol a grappoli ma almeno cinque occasioni importanti davanti alla porta le abbiamo create. Purtroppo non è un periodo particolarmente fortunato per noi, caratterizzato da qualche pareggio di troppo, meritavamo di raccogliere di più. Spero solo che la fortuna si ricordi a breve di avere un bel credito nei nostri confronti, siamo ancora tutte lì, la classifica è cortissima e da qui in avanti ci aspettano 11 finali”.

