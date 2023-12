Diretta/ Novara Conegliano (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (oggi 3 dicembre 2023)

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere tutte le emozioni della diretta di Novara Conegliano, la partita che più di tutte nell’ultimo decennio ha segnato il volley femminile italiano e anche internazionale. In questo momento la Imoco però dovrebbe avere qualcosa in più, lo conferma anche il tris di vittorie in Champions League, l’ultima delle quali ottenuta mercoledì in Polonia, sul campo del PGE Rysice Rzeszow: “Sono molto orgoglioso delle ragazze, perché siamo arrivati qui in condizioni non ottimali, e si vede che ultimamente non ci stiamo esprimendo al top. Questa è una vittoria d’oro su un campo difficilissimo, un risultato per niente scontato“, aveva commentato Daniele Santarelli.

L’allenatore delle venete aveva analizzato così la partita: “Dopo due set fantastici, giocati ad altissimo livello con attenzione su ogni dettaglio, siamo calati tantissimo in attacco e in ricezione nel terzo. Il quarto si era complicato dopo quella serie in battuta di Kalandadze, si stava mettendo molto male, ma ho detto alle ragazze che potevamo recuperarla con pazienza e con calma, soffrendo, e l’abbiamo fatto“. Adesso però è giunto il momento di scendere di nuovo in campo: via alla diretta di Novara Conegliano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Conegliano sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, in quanto sarà visibile sul canale Sky Sport Uno. Questo significa logicamente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Novara Conegliano, accessibile agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma anche su VolleyballWorld, servizio che è a sua volta riservato ai propri abbonati.

NOVARA CONEGLIANO: PARLA BERNARDI

Cresce sempre più l’attesa per la diretta di Novara Conegliano, allora facciamo un passo indietro a settimana scorsa per rileggere le dichiarazioni di Lorenzo Bernardi in sede di commento da parte dell’allenatore della Igor Gorgonzola Novara circa il successo per 3-1 delle sue ragazze contro Firenze: “Non siamo una squadra chiamata a lottare per il titolo, è giusto ribadirlo. Per questo credo che aver fatto tre punti contro Firenze e aver vinto un’altra partita sia un fatto tutt’altro che scontato e assolutamente positivo, così come aver vinto il secondo set.

Eravamo in vantaggio, eravamo state riprese e abbiamo perso l’inerzia favorevole ma siamo rimaste in partita, annullando anche un’infinità di set point per poi piazzare il break decisivo”. Bernardi aveva poi parlato di una settimana complicata a causa di una “trasferta dura, anche dal punto di vista logistico, ad Atene per la Challenge Cup prima di un’altra sfida contro una delle formazioni attrezzate per vincere lo scudetto, come è Conegliano”. In Grecia è arrivata una vittoria per 2-3 sul campo dell’Olympiakos, oggi però è il giorno della partita che non potrà mai essere come le altre… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NOVARA CONEGLIANO: UN BIG MATCH!

Novara Conegliano, in diretta dal Pala Igor Gorgonzola naturalmente di Novara, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 19.30 di questa sera, domenica 3 dicembre 2023, per la decima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile. Forse non servono nemmeno molte parole per presentare la diretta di Novara Conegliano, la partita che più di ogni altra è stata la rivalità degli ultimi anni in Italia, con tante finali giocate fra piemontesi e venete, compreso anche il derby di Champions League 2019. Un rapido sguardo alla classifica conferma l’importanza della partita, perché l’Igor Gorgonzola Novara è seconda con 24 punti alle spalle solo delle ospiti venete della Prosecco Doc Imoco Conegliano, capolista a quota 27 punti.

Per essere chiari: sono nove vittorie su altrettante partite giocate per Conegliano, mentre Novara risponde con otto successi e sta riuscendo a rimanere in scia, anche se naturalmente oggi lo scontro diretto potrebbe essere un bivio. Si va da un possibile aggancio in vetta a un +6 per Conegliano che in quel caso piazzerebbe già un allungo significativo per il primato nella classifica della stagione regolare, anche se siamo ancora nel girone d’andata. C’è poi naturalmente il fascino di una partita che non sarà mai come tutte le altre: che cosa ci dirà la diretta di Novara Conegliano?

DIRETTA NOVARA CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Novara Conegliano, abbiamo già messo in evidenza i numeri che confermano questa partita come uno scontro sempre affascinante. Le piemontesi arrivano da una stagione non esaltante, tanto che non sono più fra le tre squadre italiane che giocano in Champions League, ma l’Igor Gorgonzola Novara non si è di certo ridimensionata e questa prima parte della stagione lo ha confermato, con le ragazze di mister Lorenzo Bernardi al secondo posto. Finora il profilo è rimasto abbastanza basso, rifiutando il ruolo di candidata allo scudetto, ma una eventuale vittoria contro Conegliano farebbe uscire Novara allo scoperto.

Dall’altra parte, l’Imoco ha già dato notevoli segnali di forza nella prima parte della stagione in tutte le competizioni, ad esempio vincendo la Supercoppa Italiana con un netto 3-1 contro il Vero Volley, che a maggio scorso portò la finale scudetto fino a gara-5. Al momento il bilancio stagionale di Conegliano è praticamente perfetto, con un titolo in bacheca, la leadership in campionato e il primo posto anche nel girone di Champions League con tre vittorie in altrettante partite disputate. Vincere anche sul campo della seconda in classifica sarebbe un messaggio fortissimo per tutte le rivali, siamo davvero curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Novara Conegliano…











