DIRETTA CHIERI NOVARA/ Video streaming tv: focus sulle padrone di casa (Serie A1 volley, 8 ottobre 2023)

DIRETTA CHIERI NOVARA: LE PADRONE DI CASA

Mentre aspettiamo la diretta di Chieri Novara, possiamo ricordare che nei giorni scorsi ha avuto luogo la presentazione ufficiale della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per l’annata sportiva 2023/2024, che sarà la sesta in Serie A1 del club biancoblù. L’anno scorso è stato impreziosito dalla conquista della CEV Challenge Cup, ora l’allenatore Giulio Cesare Bregoli ha indicato la nuova rotta da seguire: “Ogni anno fa storia a sé, nei rapporti bisogna sempre lavorare perché funzionino, ci sono sempre nuovi innesti, è un’arte complicata in cui ognuno deve mettere il suo. Stiamo lavorando, ci vorrà ancora un po’ di tempo come è normale che sia, vedo una squadra con una grande volontà.

Ho visto una grande voglia di aiutarsi e fare bene, fondamentale per costruire un gruppo nuovo che sta muovendo i suoi primi nuovi passi”. Kaja Grobelna sarà invece per il secondo anno capitano della squadra e aveva dichiarato: “Bisogna mettere tantissima grinta ed entusiasmo in campo. Siamo un gruppo che vuole sorprendere e fare bene, sia in campionato sia in CEV. Sarà una stagione impegnativa visto i tanti impegni, il gruppo dovrà fare la differenza, dovrà essere unito e compatto. Ogni giocatrice qui è fondamentale e può aiutare la squadra. Non vediamo l’ora di giocare e di mettere tutto il nostro valore sul campo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHIERI NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Chieri Novara sarà garantita stasera gratuitamente in chiaro per tutti sul canale Rai Sport, il numero 58 del telecomando. Di conseguenza, la diretta streaming video di Chieri Novara sarà a sua volta garantita per tutti, tramite il sito Internet oppure l’applicazione del noto servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI CHIERI NOVARA

CHIERI NOVARA: SUBITO UN DERBY!

Chieri Novara, in diretta naturalmente dal Palafenera della città di Chieri, è il bel derby piemontese che si gioca alle ore 21.00 di questa sera, domenica 8 ottobre 2023, come posticipi televisivo di lusso della prima giornata della nuova Serie A1 di volley femminile, il massimo campionato di pallavolo che inizia una nuova avventura a caccia del trono di Conegliano. Sulla carta la partita tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la Igor Gorgonzola Novara costituisce uno degli appuntamenti di cartello, non solo per il fascino del derby ma anche per il valore delle due formazioni.

La diretta di Chieri Novara metterà infatti di fronte due formazioni che pochi mesi fa avevano dato vita a un quarto di finale dei playoff scudetto del precedente campionato, sappiamo che Novara ormai da molti anni è una delle big del volley italiano e anche internazionale, ma pure Chieri si è ormai imposta come una realtà di ottimo livello. Ci sembra allora assai significativo il derby che ci darà le prime indicazioni sulla forza delle due formazioni piemontesi in questa nuova stagione del volley femminile: non vediamo l’ora di scoprire che cosa succederà nella diretta di Chieri Novara…

DIRETTA CHIERI NOVARA: IL CONTESTO

Naturalmente la diretta di Chieri Novara attirerà l’attenzione come sempre accade alla prima giornata di un nuovo campionato. L’estate è stata lunga, c’è voglia quindi di tornare ad ammirare le squadre di club e il derby piemontese sicuramente soddisferà i desideri di tifosi e appassionati. Chieri fu autrice l’anno scorso di una eccellente stagione, con il quarto posto in stagione regolare proprio davanti a Novara, anche se poi le cugine si imposero nei quarti di finale dei playoff, ma soprattutto ricordiamo il successo in Challenge Cup, prima Coppa europea e più in generale primo titolo nella bacheca della società di Chieri, o secondo se consideriamo pure la WEYZA Cup 2022, vinta comunque a sua volta durante la scorsa stagione sportiva.

Quanto a Novara, possiamo notare che ha appena vinto la nuova edizione proprio della WEYZA Cup, ma soprattutto che è reduce da una stagione più felice in Europa (con raggiungimento della semifinale di Champions League) piuttosto che fra i confini nazionali, dove Novara si è dovuta accontentare del quinto posto in stagione regolare, poi ha sconfitto proprio Chieri nei quarti ma in semifinale ha dovuto arrestare la propria corsa al cospetto delle storiche rivali di Conegliano. Adesso però si riparte: cosa ci dirà la diretta di Chieri Novara?











