DIRETTA/ Novara Pro Sesto video streaming tv: match stregato per i piemontesi

DIRETTA NOVARA PRO SESTO: TESTA A TESTA

Soffermiamoci per la diretta di Novara Pro Sesto sui precedenti delle due squadre. Al Silvio Piola la gara, prima di oggi, si è già disputata in altre cinque occasioni. Il bilancio è in favore degli ospiti che hanno vinto due volte rispetto a tre pari. Novara non ha mai superato questo avversario tra le mura amiche, andandoci però a vincere in trasferta in due occasioni. L’ultimo precedente ci porta indietro allo scorso campionato quando in Piemonte il match terminò con un pareggio a reti inviolate.

La Pro Sesto ha vinto i primi due precedenti contro l’avversario in trasferta nel novembre del 2005 e nel settembre del 2006 in quella che all’epoca veniva chiamata ancora Lega Pro, rispettivamente 0-1 e 1-2. Nella gara d’andata la Pro Sesto ha vinto col risultato finale di 2-1 quando il calendario diceva 19 ottobre 2022. Gli ospiti erano andati avanti all’inizio della ripresa con Bortolussi con i padroni di casa che trovavano il pari grazie a Gerbi. Nel finale Capelli siglava la rete della vittoria. (Matteo Fantozzi)

NOVARA PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Novara Pro Sesto, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C girone A, sarà visibile su Eleven Sports. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva per vedere la partita in programma allo stadio “Silvio Piola” di Novara.

LA CAPOLISTA CHIEDE STRADA

La diretta Novara Pro Sesto, in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:30, racconta di un match che in pochi avrebbero ipotizzato in queste condizioni ad inizio stagione. La formazione ospite, infatti, è la vera e propria sorpresa di questo campionato e con 47 punti comanda la graduatoria del girone A insieme al FeralpiSalò. Niente male per un club partito con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Al contrario, invece, il Novara avrebbe voluto disputare un campionato di vertice ma, ad oggi, si ritrova a quota 37 punti, in piena lotta per ritagliarsi uno spazio nei prossimi play-off.

Sono dieci, quindi, le lunghezze di distanza tra le due formazioni alla vigilia di una sfida che si preannuncia davvero molto importante nell’economia del campionato. Al Novara serve necessariamente una vittoria per riscattare le due sconfitte patite contro Albinoleffe e Lecco mentre la capolista si presenta al “Piola” forte di sei risultati utili consecutivi.

NOVARA PRO SESTO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Novara Pro Sesto vedono i padroni di casa costretti a rinunciare al portiere Desjardins, espulso nell’ultima sfida contro il Lecco. Al posto dell’estremo difensore titolare mister Marchionni manderà in campo Pelagotti. Per il resto l’undici di partenze non dovrebbe subire grossi scossoni con l’unico dubbio riguardante Gonzalez, determinato a ritagliarsi uno spazio dall’inizio. In casa Pro Sesto, invece, non è al meglio bomber Bruschi, probabile l’impiego al suo posto di Sgarbi nel consueto 3-4-3 di mister Andreoletti.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Novara Pro Sesto vedono partire favoriti i ragazzi di mister Marchionni. Secondo Betclic, il successo dei padroni di casa al “Piola” vale 1.92 contro i 4.17 attribuiti agli ospiti e la quota 3.23 riferita al segno X. L’opzione “goal”, ovvero entrambe le squadre a segno nell’arco dei novanta minuti, vale 2.05 mentre il “no goal” raggiunge quota 1.70.











