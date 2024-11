DIRETTA ARZIGNANO NOVARA, I VENETI RISCHIANO SEMPRE I PLAYOUT

La diretta Arzignano Novara è in programma per domenica 24 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano come partita valida per la sedicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. La situazione per i padroni di casa risulta essere abbastanza rischiosa occupando per il momento la quattordicesima posizione in classifica avendo racimolato quindici punti, gli stessi di Caldiero Terme, Pro Patria e Pro Vercelli che si trovano alle loro spalle a causa di una peggiore differenza reti. La sconfitta ed il contemporaneo successo delle concorrenti rappresenterebbe una brutta battuta d’arresto per i giallocelesti.

I veneti stanno però inanellando una serie di risultati utili consecutivi per allontanarsi dalla zona retrocessione ed i piemontesi puntano invece ad interromperla così da consolidare ulteriormente il proprio piazzamento nei playoff. I gaudenziani si trovano in ottava posizione con 21 punti come il Renate. Per dirigere questo incontro è stato selezionata Silvia Gasperotti, arbitro proveniente dalla sezione AIA di Rovereto, a cui sarà garantito il supporto in campo degli assistenti Mattia Morotti di Bergamo e Gennantonio Martone di Monza oltre al quarto uomo Pietro Marinoni di Lodi.

DIRETTA ARZIGNANO NOVARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Arzignano Novara sarà come di consueto garantita sia da Sky che da Now, le due piattaforme principali che si sono assicurate i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. La diretta Arzignano Novara in streaming video su NOW TV e tramite Sky Go.

ARZIGNANO NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso ad intuire quali saranno gli schieramenti di partenza della diretta Arzignano Novara in attesa del fischio d’inizio del match attraverso l’analisi delle probabili formazioni. Mister Giuseppe Bianchini non vuole fermarsi con i suoi giallazzurri e per questo motivo dovrebbe riproporre il 3-5-2 puntando su Boseggia in porta, Rossoni, Milillo e Boffelli in difesa, Boccia, Lakti, Bordo, Antoniazzi e Cariolato a formare il centrocampo con Benedetti e Nepi in attacco.

Il tecnico Giacomo Gattuso invece, dovrebbe riaffidarsi ad un canonico 4-4-2 con Minelli tra i pali, Cannavaro, Bertoncini, Khailoti ed Agyemang sulla linea difensiva, Manseri, Basso, Cancola e Donadio a centrocampo mentre la coppia offensiva sarà invece costituita da Morosini insieme con Ongaro analogamente a quanto visto contro l’Union Clodiense.

ARZIGNANO NOVARA, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata più approfondita alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per il pronostico dell’esito finale relativo alla diretta Arzignano Novara valevole per il sedicesimo turno di Serie C. Secondo quanto pagato sia da Snai che da Eurobet, i giallazzurri partono da favoriti alla vigilia di questo incontro del girone A con l’1 che viene appunto dato ad appena 2.45. Tuttavia, il 2 è invece quotato a 2.75 e questo lascia presagire come la sfida dovrebbe essere molto bilanciata mentre l’x, ovvero il pareggio viene dato rispettivamente a 2.95 ed a 2.90.