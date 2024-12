DIRETTA TRENTO NOVARA, TUTTA DA VIVERE

Grande attesa per due formazioni che stanno lottando per un posto ai playoff in questa Serie C Girone A. La diretta Trento Novara, in programma venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 20:30, vale tre punti importanti allo Stadio Bramasco. I gialloblu stanno facendo benissimo dato che non perdono dal lontano 26 agosto, gara persa con il Padova 3-0. Da lì in poi nove partite pareggiate e sette vinte tra cui l’1-0 con l’Alcione Milano, il 3-2 con la Feralpi Salò e il 2-0 della Giana Erminio. Il Novara ha ormai messo alle spalle il ko con il Padova, riscattandosi bene nelle settimane successive a partire dallo 0-0 con l’Union Clodiense. L’altro pareggio recente è stato con il Lumezzane, intervallati dal successo con l’Arzingano.

DOVE VEDERE DIRETTA TV TRENTO NOVARA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta tv Trento Novara? Allora dovrete necessariamente essere abbonati a Sky, pacchetto calcio. Per quanto concerne invece la diretta streaming vi basterà collegarvi all’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO NOVARA

Questo invece è il paragrafo delle probabili formazioni Trento Novara. Il Trento dovrebbe decidere di scendere in campo col 4-3-3: Barlocco tra i pali, in difesa Vitturini, Cappelletti, Barison e Bernardi. A centrocampo Peralta, Aucelli e Di Cosmo mentre in avanti Anastasia, Di Carmine e Ghillani.

Il Novara replica con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Minelli, pacchetto arretrato composto da Bertoncini, Lancini e Lorenzini. Agiranno da esterni Ghiringhelli e Agyemang con Donadio, Ranieri e Basso in mediana. In attacco Morosoni e Ongaro.

QUOTE PER LE SCOMMESSE TRENTO NOVARA

Infine eccoci alle quote per le scommesse Trento Novara, l’analisi che tiene conto delle proposte dei bookmakers. I favoriti sono i padroni di casa a 2.40 contro i 2.90 a favore dei piemontesi. Il pari è pagato a 2.95.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre reti nell’incontro, si può trovare a 2.30 mentre l’Under alla stesa soglia a 1.50. Gol e No Gol rispettivamente a 1.97 e 1.67.

