Diretta Novara Triestina/ Streaming video tv: partita da ex per Tesser! (Serie C, 17 dicembre 2023)

DIRETTA NOVARA TRIESTINA: PIEMONTESI IN CRESCITA?

Novara Triestina sarà diretta dal signor Samuele Andreano, e si gioca alle ore 14:00 di domenica 17 dicembre presso lo stadio Silvio Piola: siamo nella 18^ giornata del girone A di Serie C 2023-2024, ed è questa una sfida che sulla carta potrebbe essere scontata. Novara infatti penultimo in classifica, anche grazie alla penalizzazione dell’Alessandria; tuttavia i piemontesi arrivano da tre pareggi consecutivi e in qualche modo si sono rimessi in corsa, per quanto sia ancora lunga la strada che conduce alla salvezza.

La Triestina invece si è presa il terzo posto e, dopo aver battuto la Giana Erminio, non è troppo lontana dalla possibilità della promozione diretta: con Attilio Tesser, peraltro oggi grande ex della partita, gli alabardati possono sognare. Adesso vedremo cosa succederà nella diretta di Novara Triestina, nel frattempo possiamo fare qualche rapida incursione nelle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori per la partita di oggi, andando a leggere insieme le probabili formazioni che sono attese qui al Silvio Piola.

NOVARA TRIESTINA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Triestina sarà garantita dalla televisione satellitare, di conseguenza soltanto gli abbonati a questa emittente potranno seguire il match in questione; come sempre ci sarà la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Dobbiamo poi ricordare che tutte le partite del campionato di Serie C sono fornite dal portale Eleven Sports, che fa parte del pacchetto DAZN: sempre in abbonamento avrete dunque accesso alle immagini in mobilità.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA TRIESTINA

Per Novara Triestina Giacomo Gattuso manda in campo un 3-4-3 nel quale Desjardins è come sempre il portiere, con una linea difensiva formata da Bonaccorsi, Bertoncini e Scaringi; in mezzo al campo dovrebbero agire Roberto Ranieri e Speranza (o Bagatti) con il supporto delle corsie esterne e cioè Calcagni a destra e Urso a sinistra. Nel tridente offensivo potrebbe tornare titolare Scappini come prima punta, con Ludovico D’Orazio e Donadio che andrebbero a giocare laterali.

Tesser mette in campo il rombo: D’Urso è il vertice alto con Celeghin alle sue spalle, poi da valutare alcune soluzioni in mezzo con Lamine Fofana che può tornare titolare per Pierobon o Félix Correira, davanti invece Lescano e Redan si giocano il posto con Finotto e un Adorante che, in grande forma, dovrebbe tutto sommato esserci. In difesa ci prepariamo a vedere il ritorno di Matteo Ciofani, a destra per Germano o a sinistra per Pavlev, in mezzo invece Struna con Moretti o Malomo e Matosevic in porta.

