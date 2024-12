DIRETTA TRIESTINA VICENZA, I FRIULANI VOGLIONO VINCERE

Allo Stadio Nero Rocco di Trieste questa domenica 8 dicembre si disputa, alle ore 12:30, la diretta Triestina Vicenza.. Le due compagini impegnate quest’oggi si affrontano partendo da posizioni praticamente opposte nella classifica del girone A visto che i padroni di casa occupano l’ultimo posto con appena sette punti mentre gli ospiti si trovano invece in seconda posizione con ben quaranta punti collezionati finora. I friulani non si vogliono dare già per spacciati e stanno cercando di ripartire sotto la guida di mister Attilio Tesser.

Diretta/ Vicenza Virtus Verona (risultato finale 3-0): netto successo dei vicentini (Serie C,1 dicembre 2024)

Il sostituto del tecnico Clotet ha conquistato un pareggio nello scorso turno contro nientemeno che la capolista Padova ed i tifosi sembrano essere fiduciosi su una possibile ripresa dei propri beniamini già forse a partire da questo scontro. I veneti però, reduci dal derby vinto nettamente contro la Virtus Verona, puntano a ripetersi anche in questa giornata di campionato con l’obiettivo di ridurre appunto il distacco dai biancoscudati, ora lontani cinque punti.

Diretta/ Padova Triestina (risultato finale 1-1): Braima risponde a Bortolussi (Serie C, 1 dicembre 2024)

DIRETTA TRIESTINA VICENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Triestina Vicenza sarà disponibile in tv se si è abbonati a Sky, che la propone sui canali Sky Sport 252Sky Sport CalcioSky Sport Max. In streaming l’evento sarà visibile sull’applicazione Sky Go oppure anche se si possiede un abbonamento a Now Tv.

TRIESTINA VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Triestina Vicenza non è difficile ipotizzare che il tecnico Tesser voglia riconfermare il recente 4-3-2-1 che ha pareggiato contro il ben più quotato Padova con Roos, Germano, Struna, Frare, Tonetto, Braima, Correia, Vallocchia, Ottys, D’Urso e Olivieri.

Diretta/ Triestina Renate (risultato finale 0-1): Vassallo decisivo last-minute (Serie C, 22 novembre 2024)

Il tecnico Vecchi dovrebbe invece a sua volta riconfermare il modulo 3-4-1-2 puntando nuovamente su Confente, Laezza, Golemic, Cuomo, Talarico, Cavion, Rossi, Sandon, Della Morte, Pellegrini e Ferrari come accaduto pure nel derby veneto vinto contro la Virtus Verona.

TRIESTINA VICENZA, LE QUOTE

La situazione di classifica condiziona in maniera sensibile le quote, e di conseguenza anche il pronostico, per la diretta Triestina Vicenza. Secondo agenzie di bookmakers come Snai, l’esito finale della sfida dovrebbe essere favorevole alla compagine ospite, con il 2 dato appunto a solo 1.75. Rimane quindi al momento improbabile poter assistere alla vittoria dei padroni di casa, con l’1 quotato a 4.25, mentre merita una certa attenzione l’x, fissato a 3.35.