Diretta Nuova Zelanda Italia donne/ Streaming video Rai: semifinale Algarve Cup

Nuova Zelanda Italia, in diretta dall’Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal, è la partita di calcio femminile in programma oggi, sabato 7 marzo 2020, con fischio d’inizio previsto alle ore 22.00 italiane (ma saranno le 21.00 in Portogallo). Eccoci alla semifinale dell’Algarve Cup 2020: dopo quasi dodici anni di assenza da una delle competizioni amichevoli di calcio femminile più prestigiose, le azzurre sono tornate a giocare in terra lusitana ed ora sono pronte ad affrontare in una semifinale bollente la Nuova Zelanda: in palio un biglietto per la finale, dove, stando al tabellone verranno ad affrontare una tra Germania e Norvegia. La sfida dunque, benché si tratti di un torneo amichevole, è certo bollente e in ogni caso si tratta di un ottimo banco di prova per le ragazze di Milena Bertolini, che pure solo pochi mesi fa hanno strappato il pass per i prossimi Europei 2021.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nuova Zelanda Italia donne potrebbe essere trasmessa da Rai Sport e Rai Sport +, ma consigliamo di tenere d’occhio il palinsesto che potrebbe cambiare; in ogni caso i due canali cui fare riferimento sono i numeri 57 e 58 del televisore, con la possibilità di seguire questa partita anche sul sito www.raiplay.it – senza costi aggiuntivi – e dunque tramite il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA NUOVA ZELANDA ITALIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Nuova Zelanda e Italia non sarà impossibile per la ct delle azzurre Bertolini riproporre in gran parte l’11 visto già nella sfida contro il Portogallo: in ogni caso per le probabili formazioni, la ct dovrebbe ancora scommettere sul classico 4-3-3 come modulo. Ecco che allora dovremmo vedere in campo per la formazione del tricolore ancora Giuliani tra i pali, con Guagni, Gama, Salvai e Boattin in difesa: pure rimangono a disposizione Linari e Bartoli, a cui potrebbe essere data comunque una chance dal primo minuto. Saranno invece confermate Rosucci, Galli e Cernoia in mediana, mentre sono ancora ballottaggi aperti per l’attacco dell’Italia femminile: Sabatino, Girelli e Bonansea chiaramente rimangono le prime scelte di Bertolini, ma Bonetti e Tarenzi sono alternative più che valide. Conferme per l’11 della Nuova Zelanda: per tale occasione infatti Sermanni dovrebbe ancora dare spazio al prudente 5-4-1 visto contro il Belgio nel turno dei quarti di finale: di certo non mancherà Wilkinson, bomber dello Sporting Lisbona, con Bowen, Hassett, Chance e Bott in mediana. Sono però ballottaggi ancora aperti per la difesa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA