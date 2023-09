DIRETTA NUOVA ZELANDA NAMIBIA/ Video streaming tv: c’è un record negativo (Mondiali rugby 2023, 15 settembre)

DIRETTA NUOVA ZELANDA NAMIBIA: IL RECORD NEGATIVO

Come abbiamo già detto, la diretta di Nuova Zelanda Namibia si apre con un record del tutto negativo per la nazionale africana: perdendo contro l’Italia all’esordio nei Mondiali rugby 2023, la Namibia ha raccolto la ventitreesima sconfitta su ventitre partite giocate in Coppa del Mondo. Solo sconfitte per questa compagine, il che naturalmente ci dà la dimensione di quale sia la sua competitività quando si va a giocare in campo internazionale; nello specifico, contro il XV azzurro è arrivato il secondo ko in altrettante gare.

La Nuova Zelanda ha invece incrociato la Namibia per due volte nei Mondiali rugby; la nazionale più affrontata dagli africani è l’Argentina (tre volte), poi abbiamo due partite contro Fiji, Francia, Georgia, Irlanda e Sudafrica mentre un match singolo contro Australia, Canada, Galles, Romania, Samoa e Tonga. Ora finalmente la Namibia vincerà una partita ai Mondiali rugby? Difficile che sia stasera contro la Nuova Zelanda, sicuramente più abbordabile la sfida all’Uruguay (prevista per il 27 settembre) ma naturalmente sarà il campo a doverci dire come andrà, intanto siamo sempre più vicini alla diretta di Nuova Zelanda Namibia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NUOVA ZELANDA NAMIBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nuova Zelanda Namibia sarà trasmessa dalla televisione satellitare, e questo è un discorso che riguarda tutte le partite dei Mondiali rugby 2023 che verranno infatti fornite da questa emittente. Appuntamento riservato agli abbonati, che avranno la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; un’opzione, quella dello streaming, che riguarda anche la piattaforma Now Tv, e anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

PARTITA SCONTATA?

Nuova Zelanda Namibia verrà diretta dall’arbitro inglese Luke Pearce, e si gioca allo Stadium di Tolosa: appuntamento alle ore 21:00 di venerdì 15 settembre per i Mondiali rugby 2023. Siamo nel gruppo A, che è quello dell’Italia: il nostro XV ha esordito alla grande travolgendo proprio la Namibia ed è dunque spettatore interessato di quello che succederà in questo match. A dover fornire risposte non è solamente la nazionale africana, ma soprattutto la Nuova Zelanda: gli All Blacks nella prima partita dei Mondiali rugby 2023 hanno perso contro la Francia.

Una sconfitta che dovrebbe aver già compromesso il primo posto nel girone, al netto di particolari sorprese; adesso però si apre anche la caccia alla qualificazione ai quarti di finale, perché potrebbe sempre succedere che qualche nazionale (speriamo la nostra, ovviamente) possa andare oltre il pronostico e regalarsi un sogno. Noi staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Nuova Zelanda Namibia, aspettando che la partita di Tolosa si giochi possiamo fare qualche ulteriore considerazione su quelli che sono i suoi aspetti principali.

DIRETTA NUOVA ZELANDA NAMIBIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Nuova Zelanda Namibia sta per farci compagnia. Sulla carta non dovrebbe esserci partita: basti pensare che ai Mondiali rugby la Namibia non è mai riuscita a vincere una singola partita mentre gli All Blacks sono da sempre il grande punto di riferimento di questo sport, anche se forse in epoca recente hanno leggermente calato la loro produzione. La sfida di questa sera dovrebbe regalare alla Nuova Zelanda la sua prima vittoria; come detto, per il primo posto nel gruppo A bisognerà sperare che la Francia perda almeno una partita ma questo almeno sulla carta appare complicato.

Detto ciò, la Nuova Zelanda è chiaramente una nazionale che può arrivare in fondo anche senza vincere il suo girone di competenza; nei Mondiali rugby 2023 bisognerà tuttavia valutare, strada facendo, quale sia la reale forza di questo gruppo che contro la Francia non ha destato una buona impressione. Per quanto riguarda la Namibia, la nazionale africana proverà se non altro a vendere cara la pelle: l’obiettivo è segnare una o più mete ed eventualmente ridurre il passivo, poi si vedrà quello che succederà a Tolosa…











