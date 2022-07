Diretta Olanda Italia/ Streaming video tv: punti pesanti (qualificazioni Mondiali)

DIRETTA OLANDA ITALIA: SFIDA IMPORTANTE

Olanda Italia, in diretta dal Topsportcentrum di Almere con palla a due alle ore 19.30 di questa sera, lunedì 4 luglio 2022, è la partita di basket valida per il gruppo H delle qualificazioni ai Mondiali 2023, che è ridotto a tre sole squadre partecipanti a causa dell’esclusione della Russia, contro cui la FIP si è rifiutata di giocare, al pari delle Federazioni di Olanda e Islanda (l’altra squadra del girone), forzando la mano a una FIBA titubante a prendere la decisione che in quasi tutti gli altri sport era arrivata più celermente. La diretta di Olanda Italia sarà comunque molto importante, anche se le tre Nazionali sono già certe della qualificazione per la fase successiva.

Italia basket si rifiuta di giocare contro Russia/ Petrucci vs Fiba: "Come Pilato"

La formula abbastanza cervellotica delle qualificazioni per i Mondiali di basket 2023 prevede infatti che ben tre squadre su quattro passassero il girone della prima fase (Russia esclusa, passeranno tutte), ma portandosi dietro i risultati contro le altre qualificate (cioè nel nostro caso tutti) verso la seconda fase, di conseguenza ogni vittoria ti avvicina ai Mondiali e ogni sconfitta invece complica il cammino. Serve dunque una vittoria, anche se all’andata in casa il successo azzurro fu più sofferto del previsto contro gli olandesi al Forum di Assago: cosa succederà nella diretta di Olanda Italia?

DIRETTA/ Italia Islanda (risultato finale 95-87): azzurri di nuovo in corsa

DIRETTA OLANDA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Italia sarà trasmessa su Sky Sport Action, canale che trovate al numero 206 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione sarà un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa la partita delle qualificazioni Mondiali si potrà seguire anche in diretta streaming video su Now Tv (anche qui avendo sottoscritto un abbonamento) oppure sul portale Eleven Sports, dove è possibile acquistare il singolo match.

Diretta/ Islanda Italia (risultato finale 107-105 dts): sconfitta azzurra in extremis

DIRETTA OLANDA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Olanda Italia, naturalmente questa partita sarà importante anche perché segnerà il debutto ufficiale sulla panchina della nostra Nazionale come c.t. di Gianmarco Pozzecco, la cui prima uscita è stata la recente sconfitta in amichevole contro la Slovenia, avversario d’altronde sicuramente di categoria superiore rispetto all’Olanda, che però come ricordato ci ha fatto soffrire parecchio nello scorso mese di novembre ad Assago, come d’altronde ha fatto anche l’Islanda, vincitrice in casa dopo due tempi supplementari e sconfitta a Bologna ma di soli otto punti.

Il discorso è ben noto agli appassionati di basket: le finestre nel corso della stagione dei club appiattiscono i valori, perché Eurolega e NBA non si fermano, motivo per cui le stelle di molte Nazionali non vengono convocate durante l’anno. Per ora il bottino dell’Italia è di due vittorie e una sconfitta, chiudere con un bilancio di 3-1 sarebbe molto importante: nella seconda fase delle qualificazioni incroceremo il girone di Spagna, Georgia, Ucraina e Macedonia del Nord e le prime tre andranno ai Mondiali. Obiettivo certamente alla portata per l’Italia, ma dopo lo scivolone in Islanda nonni può perdere anche in Olanda…











© RIPRODUZIONE RISERVATA