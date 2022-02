Diretta Italia Islanda/ Streaming video tv: il calendario delle qualificazioni

DIRETTA ITALIA ISLANDA: IL CALENDARIO

Sempre più vicina la diretta di Italia Islanda, ne approfittiamo per ricordare che le qualificazioni per i Mondiali di basket 2023 torneranno protagoniste poi in estate, infatti l’appuntamento con la prossima finestra sarà fissato ad inizio luglio, quando tutti i tornei per club saranno terminati e magari potrebbe essere disponibile qualche big in più. Per la precisione, il 1° luglio è in programma Italia Russia, mentre il 4 luglio sarà il giorno di Olanda Italia.

Come abbiamo già spiegato, l’obiettivo minimo è quello di entrare fra le prime tre del girone H per evitare una clamorosa eliminazione immediata, ma naturalmente bisognerà anche portare alla seconda fase quante più vittorie possibili per non cominciare già in salita la strada in quello che sarà il girone L, che comprenderà le prime tre degli attuali gironi G e H della prima fase. Avendo già perso due partite su tre, il margine d’errore dell’Italbasket si è drasticamente ridotto troppo presto… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA ISLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Islanda sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Action, canali che trovate al numero 201 e 206 del decoder di Sky: dunque per quanto riguarda la televisione sarà un appuntamento riservato agli abbonati del satellite, con la possibilità di mobilità tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa la partita delle qualificazioni Mondiali si potrà seguire anche in diretta streaming video su Now Tv (anche qui avendo sottoscritto un abbonamento) oppure sul portale Eleven Sports, dove è possibile acquistare il singolo match.

ITALIA ISLANDA: LE PAROLE DI MEO SACCHETTI

Mentre aspettiamo la diretta di Italia Islanda, possiamo fare un piccolo passo indietro a giovedì sera, quando il match d’andata in Islanda ha portato la grande delusione di una sconfitta dopo ben due tempi supplementari, tanta fatica per nulla. Così si era espresso coach Meo Sacchetti alla fine della partita di tre sere fa: “Abbiamo giocato 25 minuti non all’altezza, il nostro primo tempo è stato da dimenticare. L’Islanda si è rivelata una squadra più atletica della nostra, conoscevamo le qualità dei loro esterni ma non siamo riusciti a contenerli e poi abbiamo sofferto anche sotto canestro – si può leggere nella news sul sito ufficiale della FIP -.

Nel finale potevamo anche vincerla ma complessivamente la nostra prestazione non è stata sufficiente. Dobbiamo giocare meglio e sicuramente giocheremo meglio a Bologna”. L’obiettivo quindi è chiarissimo e francamente anche necessario, perché come abbiamo già visto perdere di nuovo sarebbe deleterio: speriamo che stasera coach Sacchetti possa essere più soddisfatto… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA ISLANDA: QUALIFICAZIONI MONDIALI!

Italia Islanda, in diretta dal PalaDozza di Bologna con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, domenica 27 febbraio 2022, è la partita di basket valida per il gruppo H delle qualificazioni ai Mondiali 2023, che è diventato più complicato del previsto a causa della sconfitta di giovedì sera proprio in Islanda, di conseguenza adesso serve la rivincita, non solo per l’orgoglio ma soprattutto per non mettere in salita il cammino verso la prossima edizione dei Mondiali di basket.

La diretta di Italia Islanda dunque potrebbe rivelarsi più insidiosa del previsto dopo la bruciante sconfitta di giovedì sera al termine di ben due tempi supplementari, una maratona di ben 50 minuti che ha purtroppo lasciato solo l’amaro in bocca agli Azzurri del c.t. Meo Sacchetti. Sappiamo che il nuovo sistema delle finestre durante la stagione dei club può regalare sorprese: l’Islanda era di fatto con la sua migliore squadra, l’Italia evidentemente no e adesso il bilancio nel girone è di una sola vittoria a fronte di due sconfitte. Serve ripartire subito: cosa succederà in Italia Islanda?

DIRETTA ITALIA ISLANDA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Islanda, dobbiamo rimarcare che la vittoria oggi sarà necessaria, perché la complicata formula delle qualificazioni mondiali può essere spietata. In questa prima fase il nostro girone comprende Russia, Olanda e appunto Islanda, passano tre su quattro e al netto delle difficoltà non dovrebbe comunque essere un problema. Tuttavia, vi sarà poi una seconda fase di qualificazione, nella quale ci si porta dietro i risultati di questo primo gruppo: il peso delle sconfitte contro Russia e Islanda comincia già a farsi sentire, sarebbe naturalmente fondamentale non aggiungere ulteriori rovesci, altrimenti la fase finale in Giappone, Indonesia e nelle Filippine si allontanerà di molto.

Nella seconda fase delle qualificazioni (sperando naturalmente di arrivarci) incroceremo il girone di Spagna, Georgia, Ucraina e Macedonia del Nord e le prime tre andranno ai Mondiali. Considerato che finora Spagna e Russia hanno sempre vinto, il rischio è quello di dover inseguire in maniera affannata il terzo posto. Un passo alla volta: per ora non è nemmeno certo il terzo posto in questa prima fase, ricordiamo infatti che abbiamo fatto fatica anche per battere l’Olanda. Per farla breve: oggi in Italia Islanda vincere è necessario…



