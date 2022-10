Diretta/ Padova Feralpisalò streaming video tv: biancoscudati ambiziosi (Serie C)

DIRETTA PADOVA FERALPISALÒ: VENETI LANCIATI!

Padova Feralpisalò, in diretta lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Euganeo di Padova sarà una sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie C. Biancoscudati ambiziosi dopo 4 vittorie consecutive, l’ultima sul difficile campo del Pordenone, che li hanno rilanciati al vertice della classifica del girone A: con un successo il Padova sarebbe da solo in testa alla classifica, con un punto di vantaggio sul Novara e 3 sulla sorpresa Sangiuliano City Nova.

Quello dell’Euganeo sarà però un vero big match visto che a quota 12 punti c’è anche la Feralpisalò e dunque anche i Leoni del Garda, con una vittoria, prenderebbero la testa solitaria della classifica, dopo 3 vittorie consecutive ottenute contro Piacenza, Pergolettese e Virtus Verona. Il 6 marzo scorso il Padova ha vinto di misura, 1-0, l’ultimo precedente contro la Feralpisalò che non fa risultato all’Euganeo dall’1-1 del 21 marzo 2018.

DIRETTA PADOVA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Padova Feralpisalò, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C, verrà trasmessa in televisione, dato che Rai Sport ha nel suo palinsesto tutti i Monday Night. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione in chiaro, semplicemente sintonizzandosi sul canale. In alternativa l’evento è disponibile anche in streaming su Rai Play.

Ma non è tutto. La diretta streaming di Padova Feralpisalò, come per tutte le altre partite, è disponibile anche per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA PADOVA FERALPISALÒ IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Padova Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Bruno Caneo schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Belli, Calabrese, Valentini; Liguori, Cretella, Dezi, Jelenic; Russini, Vasic; Ceravolo. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Salines, Benedetti, Legati, Dimarco; Zennaro, Balestrero, Icardi; D’Orazio, Di Molfetta; Pittarello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PADOVA FERALPISALÒ

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











