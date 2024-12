VIDEO PRO VERCELLI FERALPISALÒ, IL PRIMO TEMPO

L’avvio di Pro Vercelli Feralpisalò è stata completamente a favore degli ospiti, come era lecito aspettarsi. Ma la squadra ha faticato molto in zona offensiva, solo un tiro degno di nota da parte del trequartista che comunque ha tirato in maniera debole non creando problemi alla retroguardia dove il portiere para prontamente. Ma verso la fine di questi primi quarantacinque minuti avviene qualcosa di davvero inaspettato.

La Feralpisalò, si sa, è una squadra che punta molto sul non subire gol e partire poi in contropiede ma difficilmente si fa mettere sotto nel pressing, questa volta però cade dopo un corner nato da una corsa folle dei giocatori della Pro Vercelli. Arrivato il momento dell’angolo, il pallone rimbalza sulla testa di un difensore che non riesce a spazzare come si deve, a quel punto interviene Coppola che libera il destro e trova cosi la prima rete dell’incontro.

PRO VERCELLI FERALPISALÒ, IL SECONDO TEMPO

Pro Vercelli Feralpisalò continua con il canovaccio con cui abbiamo interrotto il primo tempo, squadre che sembrano essersi scambiate di identità con i piemontesi molto più nel vivo del gioco rispetto alla controparte avversaria. Comi è stato il perno finale di una bella azione corale, ma il suo tiro non riesce ad impensierire l’estremo difensore che infatti para senza problemi.

