DIRETTA/ Padova SG City Nova (risultato finale 2-0) streaming: la chiude Liguori

DIRETTA PADOVA SANGIULIANO CITY (RISULTATO 2-0): LA CHIUDE LIGUORI

Inizia la ripresa tra Padova e Sangiuliano. Bortolussi! La sblocca il Padova! Vasic arriva al limite dell’area e serve il compagno di squadra che sigla con il tacco! Fallo di Vasic in area, rigore per il Padova! Calcia Liguori che non sbaglia! Cretella calcia con il sinistro e centra il palo! Ci prova Dezi, Grandi para senza problemi. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

FUSI PERICOLOSO

Inizia il match tra Padova e Sangiuliano. Volpicelli da fuori area, Donnarumma lo mette in angolo. Miracoli a botta sicura, Delli Carri intercetta in maniera decisiva. Sangiuliano all’attacco, Volpicelli e Fusi vedono le loro conclusioni respinte. La prima frazione termina a reti bianche, per quello che si è visto in campo il Sangiuliano avrebbe meritato qualcosa in più. (agg. Umberto Tessier)

PADOVA SG CITY NOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova SG City Nova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Padova SG City Nova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta Padova Sangiuliano City e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida tra due squadre che giocano per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Parliamo di un match importantissimo per entrambe le compagini: da un lato i biancorossi, reduci dallo stop in casa del Renate ma ancora aggrappati ad un posto play-off grazie ai quarantasette punti ottenuti finora (undici vittorie, quattordici pareggi, nove sconfitte).

Dall’altro i milanesi che, grazie al successo maturato contro la Pro Vercelli, sono usciti dalla zona play-out e stazionano a quota quarantuno punti (dodici vittorie, cinque pareggi, diciassette sconfitte). Numeri identici per le due squadre in termini di gol: il Padova ha realizzato trentotto reti subendone altrettante mentre il Sangiuliano City ha segnato trentotto gol subendone quarantadue. (Giulio Halasz)

PADOVA SG CITY NOVA: PUNTI PESANTI!

Padova SG City Nova, in diretta alle ore 14.30 di domenica 2 aprile 2023 allo stadio Euganeo di Padova, è una gara valida per la 35° giornata del girone A di Serie C. Punti pesanti quelli in palio questo pomeriggio tra due squadre con obiettivi diversi ma fondamentali, rispettivamente i playoff e la salvezza.

Il Padova è decimo in classifica con 47 punti, frutto di undici vittorie, quattordici pareggi e nove sconfitte. I biancoscudati arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 2-0 contro il Renate. Il SG City Nova, invece, è quindicesimo in classifica a quota 41 punti – +1 sulla zona playout – raccolti grazie a dodici vittorie, cinque pareggi e diciassette sconfitte. Tre risultati utili di fila per i lombardi, reduci dal successo per 1-0 contro la Pro Vercelli.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SG CITY NOVA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Padova e SG City Nova, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai biancorossi, Torrente conferma il 4-3-3: Zanellati, Belli, Delli Carri, Valentini, Zanchi, Franchini, Radrezza, Jelenic, Liguori, Bortolussi, De Marchi. Passiamo adesso alla compagine gialloverde, in campo con il consueto 4-3-2-1: Grandi, Zanon, Alcibiade, Serbouti, Zugaro, Fusi, Salzano, Morosini, Volpicelli, Metlika, Miracoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Padova nettamente favorito sul SG City Nova secondo i bookmakers. Andiamo a disvelare le quote per le scommesse della sfida di questo pomeriggio. La vittoria del Padova è a 1,74, il pareggio è a 3,20, mentre il successo del SG City Nova è a 4,65. L’Under 2,5 è fissato a 1,49, con l’Over 2,5 a 2,35. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,15 e 1,62.











