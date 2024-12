DIRETTA UNION CLODIENSE PADOVA, UN ABISSO LE SEPARA IN CLASSIFICA

Domenica 8 dicembre alle ore 17:30 si gioca la diretta Union Clodiense Padova dallo Stadio Stadio Aldo e Dino Ballarin. Le due squadre si affrontano per la diciottesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025 sotto la direzione arbitrale del signor Giorgio Vergaro, proveniente dalla sezione di Bari. La diciannovesima posizione attualmente occupata preoccupa ovviamente i padroni di casa che sono anche reduci dalla nuova sconfitta patita nello scorso turno quando sono stati battuti nel derby dal Vicenza ed ora i granata sono chiamati ad affrontare una squadra addirittura superiore al Lane.

Video Padova Atalanta U23 (3-1)/ Gol e highlights: dominio dei veneti (Serie C, 04 dicembre 2024)

I biancoscudati sono invece i grandi protagonisti della stagione in corso essendo la capolista del girone con ben quarantacinque punti, ottenuti anche grazie al successo conquistato nel recupero infrasettimanale contro l’Atalanta U23. Gli Euganei non si vogliono e non si possono permettere di arrestare qui la propria corsa verso la promozione considerando anche che il Vicenza continua ad inseguirli a distanza di cinque punti nonostante le tante vittorie registrate in sequenza da diversi turni.

Diretta/ Padova Atalanta U23 (risultato finale 3-1): tre punti ai veneti (Serie C, 4 dicembre 2024)

UNION CLODIENSE PADOVA INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Se si vuole guardare la diretta Union Clodiense Padova è obbligatorio possedere un abbonamento per le piattaforme Now o Sky. In tv si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 254. Altrimenti si dovrà utilizzare la modalità streaming.

UNION CLODIENSE PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Considerando le probabili formazioni ragioniamo per qualche istante sull’avvio della diretta Union Clodiense Padova. Si va verso il modulo 4-3-3 per il tecnico Antonio Andreucci con Brzan, Lattanzio, Munaretto, Salvi, Sinn, Serena, Nelli, Manfredonia, Orfei, Scapin e Biondi.

Diretta/ Padova Triestina (risultato finale 1-1): Braima risponde a Bortolussi (Serie C, 1 dicembre 2024)

Il tecnico Andreoletti non dovrebbe discostarsi troppo dal 3-4-2-1 ammirato pure nella vittoria infrasettimanale contro l’Atalanta U23 nel recupero con Fortin, Belli, Delli Carri, Perrotta, Kirwan, Crisetig, Fusi, Favale, Liguori, Capelli e Bortolussi.

DIRETTA UNION CLODIENSE PADOVA, LE QUOTE

I biancoscudati paiono essere gli indiscussi vincitori della diretta Union Clodiense Padova se guardiamo alle quote offerte dalle agenzie di scommesse per l’esito finale di questo match. Il pronostico di Snai per esempio ci dice che gli Euganei vengono dati ad appena 1.60 mentre la vittoria dei granata viene invece quotata addirittura a 5.25. L’x è invece indicato a 3.45, un’opzione questa che potrebbe rivelarsi molto interessante.