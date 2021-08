Diretta/ Paganese ACR Messina streaming video tv: tornano i siciliani (Serie C)

DIRETTA PAGANESE ACR MESSINA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Paganese Acr Messina, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Gran ritorno dei siciliani, che l’anno scorso in Serie D hanno vinto uno scontro fratricida per la vetta contro i cugini dell’FC Messina. Ci sarà comunque una formazione peloritana in Serie C, l’Acr ha iniziato peraltro col botto espugnando nel primo turno di Coppa Italia di categoria il campo di una formazione quotata come la Juve Stabia. 2-3 in trasferta e siciliani già parsi competitivi, soprattutto in fase offensiva.

Della travagliata estate della Paganese si è già scritto in passato, ma alla fine gli azzurrostellati hanno operato un doppio clamoroso salvataggio, prima sul campo all’ultimo secondo dei play off, poi in fase societaria con l’esclusione dal campionato scongiurata d’un soffio. Il ko in Coppa Italia di Serie C contro il Foggia può essere archiviato senza patemi d’animo, la Paganese ha iniziato la preparazione in ritardo e soprattutto deve assestarsi in maniera solida per evitare l’ennesimo campionato col cuore in gola in zona salvezza.

DIRETTA PAGANESE ACR MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese ACR Messina non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE ACR MESSINA

Le probabili formazioni di Paganese Acr Messina, match che andrà in scena allo stadio Marcello Torre di Pagani. Per la Paganese, Lello Di Napoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baiocco; Schiavino, Sbampato, Scanagatta; Sussi, Cretella, Vitiello, Zanini, Manarelli; Diop, Castaldo. Risponderà l’Acr Messina allenato da Salvatore Sullo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Lewandowski, Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini, Simonetti, Fofana, Damian, Russo, Adorante, Balde.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marcello Torre di Pagani, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Paganese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dell’ACR Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



