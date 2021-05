Diretta/ Paganese Bisceglie (Serie C) streaming video tv: sul filo del rasoio

DIRETTA PAGANESE BISCEGLIE: FATTORE CAMPO A FAVORE DEI PADRONI DI CASA

Paganese Bisceglie, in diretta sabato 22 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per la gara di ritorno dei play out nel girone C di Serie C. Il match d’andata ha lasciato sul filo del rasoio le speranze di Paganese e Bisceglie di permanenza in terza serie. Questo perché i campani hanno il vantaggio del fattore campo nel match di ritorno e quello del miglior piazzamento in classifica, ma dovranno ora vincere la sfida decisiva visto che all’andata il Bisceglie è riuscito a imporsi 2-1.

DIRETTA/ Ternana Perugia streaming video tv: l'albo d'oro, Supercoppa di C

I gol di Makota e Priola avevano permesso ai pugliesi di chiudere in vantaggio di 2 reti la prima frazione di gioco ma la rete di Diop nella ripresa ha riacceso le speranze degli azzurrostellati. Che ora dovranno però vincere in casa, non importa con quale punteggio, per non rischiare di dover scivolare in Serie D. Il Bisceglie ha giocato con coraggio l’andata ma non ha mantenuto il doppio vantaggio che poteva essere sicuramente più pesante: dall’altra parte la Paganese ha mostrato ancora quelle lacune difensive che potrebbero essere fatali se dovessero palesarsi ancora nel match di ritorno, quello decisivo per la permanenza in Serie C.

Risultati Serie C/ Diretta gol live score dei playout (sabato 22 maggio)

DIRETTA PAGANESE BISCEGLIE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Bisceglie non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale del campionato di Serie C.

RIsultati Serie C/ Playoff 2° turno: colpo Palermo, miracolo Matelica, ok il Bari!

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE BISCEGLIE

Le probabili formazioni della sfida tra Paganese e Bisceglie allo stadio Marcello Torre. I padroni di casa allenati da Lello Di Napoli scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Baiocco, Sirignano; Sbampato, Schiavino, Carotenuto, Antezza, Onescu, Mattia, Guadagni, Diop , Mendicino. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Bucaro con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Russo; Altobello, Priola, Vona; Tazza, Cittadino, Romizi, Pedrini, Giron; Sartore, Cecconi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Paganese e Bisceglie, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.05 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.05 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.75 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA