DIRETTA PAGANESE FIDELIS ANDRIA/ Video streaming tv: un bilancio in equilibrio

DIRETTA PAGANESE FIDELIS ANDRIA: I TESTA A TESTA

Siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta di Paganese Fidelis Andria: nella trepidante attesa pure esaminiamo lo storico che unisce i due club, oggi protagonisti per la 14^ giornata della Serie C. Tabella alla mano possiamo oggi raccontare di soli otto riferimento ufficiale, pure questi occorsi dal 2012 a oggi e sempre per il terzo campionato italiano. A bilancio dunque per tale scontro diretto emergono tre pareggi, ma pure tre successi per la Paganese e solo 2 affermazioni della Fidelis Andria: un quadro abbastanza in equilibrio dunque.

Va chiaramente poi aggiungo che l’ultimo testa a testa occorso tra le due squadre è abbastanza recente e risale alla stagione 2017-18 della serie C, sempre per il girone C ovviamente. Allora pure ricordiamo che fu pareggio a reti bianche all’andata e colpaccio della Fidelis al ritorno, in trasferta e con il risultato di 1-0. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA PAGANESE FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Fidelis Andria sarà disponibile a pagamento sui canali di Sky Sport, per la precisione il numero 252 della tv satellitare, mentre segnaliamo che Eleven Sports garantirà naturalmente la diretta streaming video come per tutte le partite del campionato di Serie C.

PAGANESE FIDELIS ANDRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Paganese Fidelis Andria, in diretta dallo Stadio Marcello Torre di Pagani (Salerno), si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 novembre 2021, per la quattordicesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Dando uno sguardo alla classifica, possiamo dire che la diretta di Paganese Fidelis Andria vedrà le due formazioni a caccia di obiettivi diversi, con i padroni di casa campani sulla carta favoriti dal momento che hanno 17 punti in classifica, mentre gli ospiti soltanto 9.

Nella scorsa giornata, la Paganese ha incassato tuttavia una pesante sconfitta per 3-0 a Foggia, di conseguenza ha la necessità di rialzarsi subito per tornare ad inseguire la zona playoff, mentre la Fidelis Andria perdendo in casa per 0-2 contro il Palermo ha incassato l’ennesima sconfitta di un torneo che per ora vede i pugliesi all’ultimo posto. Chi saprà riscattarsi in Paganese Fidelis Andria?

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE FIDELIS ANDRIA

Eccoci adesso all’analisi delle probabili formazioni di Paganese Fidelis Andria. Per i padroni di casa ecco il modulo 4-3-3 con Baiocco in porta e davanti a lui i quattro difensori Zanini, Bianchi, Sbampato e Manarelli; a centrocampo ipotizziamo il terzetto con Cretella, Tissone e Zito; infine Guadagni, Iannone e Firenze potrebbero comporre il tridente d’attacco.

Per la Fidelis Andria ricordiamo che è squalificato Di Piazza, dunque ipotizziamo il modulo 3-5-2 con i tre difensori De Marino, Venturini e Sabatino davanti al portiere Dini; a centrocampo folta linea a cinque con Zampano, Casoli, Bolognese, Di Noia e Carullo da destra a sinistra; infine Tulli e Bonavolontà sono i favoriti per giocare nella coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Paganese Fidelis Andria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 2,00 mentre poi si sale a 3,10 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo degli ospiti.

