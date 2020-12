Diretta Paganese Foggia/ Streaming video tv: pugliesi per i playoff (Serie C)

DIRETTA PAGANESE FOGGIA: SATANELLI LANCIATI

Paganese Foggia sarà diretta dal signor Gabriele Scatena e, in programma alle ore 17:30 di mercoledì 23 dicembre, si gioca in un turno infrasettimanale di Serie C 2020-2021 che corrisponde alla 17^ giornata. Siamo nel girone C, dove gli stellati vogliono riprendere la marcia interrotta: avevano iniziato bene ma poi sono calati, la sconfitta netta incassata dal Monopoli è stata pesante ma adesso ci sarà la possibilità di giocare un’altra partita casalinga e tornare a sollevare il morale del gruppo.

Il Foggia non ha giocato nel weekend, perché avrebbe dovuto affrontare il Trapani; l’ultimo match, curiosamente, rimane quello di Monopoli dove è arrivata una vittoria pirotecnica, i satanelli sono in zona playoff e si godono il salto di qualità che sono riusciti a fare, sapendo che la strada è ancora molto lunga. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Paganese Foggia; ne aspettiamo il calcio d’inizio provando a ipotizzare le scelte da parte dei due allenatori, nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA PAGANESE FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv di Paganese Foggia: va infatti ricordato che tutte le partite di Serie C, ad eccezione del posticipo, sono da qualche anno un’esclusiva del portale Eleven Sports, al quale ci si può abbonare oppure rivolgersi per acquistare il singolo evento. La visione sarà ovviamente in diretta streaming video: per accedere alle immagini basterà di conseguenza dotarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE FOGGIA

Alessandro Erra dovrà rinunciare a Cigagna per Paganese Foggia: al centro della difesa giocherà quindi Perazzolo che si piazzerà, con Mattia e Schiavino, davanti al portiere Campani. Nella zona mediana del campo possibile inserimento di Gaeta, soluzione più offensiva rispetto a Bonavolontà, mentre Scarpa e Bramati appaiono ancora favoriti; Curci potrebbe agire sulla corsia sinistra in luogo di Squillace, a destra spazio a Carotenuto e infine i due attaccanti potrebbero Isufaj e Mendicino, dunque Guadagni e Abou Diop possono scalare in panchina. Marco Marchionni punta sul 3-5-2 per la trasferta del Torre: Fumagalli sarà protetto da una linea difensiva con Del Prete, Anelli e Gavazzi, a centrocampo Di Masi e Garofalo potrebbero avere spazio sulla mezzala dove però devono vincere la concorrenza di Rocca e Gaetano Vitale. Sugli esterni possibili avvicendamenti, ma restano favoriti Kalombo e Di Jenno; anche davanti Curcio e D’Andrea sono in vantaggio sui diretti rivali, vale a dire Ibourahima Baldé e Dell’Agnello che sperano di potere avere una maglia come titolari per questa partita.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato le quote per Paganese Foggia, quindi possiamo subito vedere quali siano le previsioni del bookmaker per questa partita: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 3,00 volte quanto messo sul piatto, abbiamo poi l’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,95 volte la vostra puntata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 2,45 volte l’importo investito.



