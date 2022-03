Diretta/ Paganese Palermo streaming video tv: rosanero altalenanti (Serie C)

DIRETTA PAGANESE PALERMO: PARTITA COMPLICATA, MA OSPITI FAVORITI

Paganese Palermo, in diretta domenica 27 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie C. Rosanero altalenanti nelle loro ultime prove, due pareggi consecutivi contro Fidelis Andria e Potenza, formazioni dei bassifondi della classifica del girone C, hanno frenato la rincorsa verso il terzo posto che resta comunque ancora a tiro per i siciliani.

Palermo impegnato contro un’altra formazione in lotta per non retrocedere, pareggiando contro il Potenza la Paganese è tornata a muovere la classifica ma resta terzultima, con poche possibilità ormai di evitare i play out a fine stagione. Nel match d’andata tris del Palermo agli azzurrostellati allo stadio Barbera con gol di Fella, Soleri e Brunori, rosanero vincenti 0-1 anche nell’ultimo precedente a Pagani, disputato il 13 marzo 2021 e risolto da una rete di Floriano.

DIRETTA PAGANESE PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Palermo è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Paganese Palermo, match che andrà in scena allo stadio Marcello Torre di Pagani. Per la Paganese, Gianluca Grassadonia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baiocco; Sbampato, Murolo, Celesia; Martorelli, Zanini, Bensaja, Firenze, Brogni; Diop, Tommasini. Risponderà la Palermo allenata da Silvio Baldini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pelagotti; Buttaro, Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Paganese Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Paganese con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











