Diretta/ Palermo Catanzaro streaming video tv: conferme dopo la Coppa (Serie C)

DIRETTA PALERMO CATANZARO: GRANDE SFIDA!

Palermo Catanzaro, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Il campionato finora non ha regalato grandi soddisfazioni a due formazioni teoricamente chiamate a dire la loro per l’alta classifica nel girone C. Nell’ultima giornata il Catanzaro non è andato oltre il pari interno contro il Potenza, il Palermo è addirittura crollato sul campo del Taranto, subendo un tris nonché la prima sconfitta in campionato.

Nel mercoledì di Coppa Italia di Serie C però le due formazioni hanno opposto una reazione convincente con due vittorie. Il Palermo ha piegato il Monopoli capolista in campionato col punteggio di 2-1, il Catanzaro ha superato di misura, 1-0, il Catania. Nel precedente dello scorso campionato, giocato il 21 febbraio scorso, il Catanzaro ha espugnato lo stadio Renzo Barbera: i calabresi hanno battuto 1-2 il Palermo grazie alle reti messe a segno da Verna e Martinelli, coi rosanero che avevano momentaneamente riacciuffato il pari con Floriano.

DIRETTA PALERMO CATANZARO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Catanzaro è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CATANZARO

Le probabili formazioni di Palermo Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Giacomo Filippi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pelagotti; Buttaro, Perrotta, Marconi; Almici, De Rose, Luperini, Valente; Dall’Oglio, Fella; Brunori. Risponderà il Catanzaro allenato da Nicola Calabro con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Verna, Cinelli, Vandeputte, Porcino; Carlini, Cianci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Renzo Barbera di Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.



