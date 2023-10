DIRETTA/ Palermo Lecco (risultato 0-2) video streaming tv: raddoppia Sersanti!

DIRETTA PALERMO LECCO (RISULTATO 0-2): RADDOPPIA SERSANTI

Palermo e Lecco tornano negli spogliatoi dello stadio Renzo Barbera con gli ospiti clamorosamente in vantaggio per 2 reti a zero, al termine del secondo tempo di questa gara valida per l’undicesima giornata di Serie B. Al 34esimo rosanero vicini al pareggio con una rasoiata insidiosa di Vasic, mentre al 37esimo è Soleri a flirtare con il gol difendendo bene il pallone spalle alla porta e girandolo in porta da bomber consumato, ma Crociata salva sulla linea.

Al 39esimo Buso impegna Pigliacelli sul primo palo, ed al 42esimo arriva addirittura il raddoppio dei lombardi: tutto parte nuovamente da Novakovich, che difende e lavora meravigliosamente il pallone. A chiudere l’azione in area c’è lo juventino Sersanti, che si inserisce ed attacca l’area con i tempi giusti e gonfia la rete grazie ad una zampata vincente. Al 43esimo vola Melgrati su una punizione stupenda di Stulac, con la sfera che tocca anche la traversa. Tante chance sprecate dai rosanero.

DIRETTA PALERMO LECCO (RISULTATO 0-1): CROCIATA LA SBLOCCA

Allo stadio Renzo Barbera, il Palermo ospita il fanalino di coda Lecco in questa gara valida per l’undicesima giornata di Serie B, dove gli ospiti cercano disperatamente punti salvezza, dopo la bella vittoria di Pisa. Partono forte i rosanero, con Lino che serve un traversone basso sul quale Mancuso si coordina in girata, ma Melgrati è attento e para. Ottimo approccio dei padroni di casa.

All’ottavo minuto, però, si sblocca il parziale: Novakovich lavora meravigliosamente il pallone e serve Lepore sull’out di sinistra, il quale fa partire un cross basso che pesca perfettamente Crociata sul secondo palo. Gol che porta in vantaggio i lombardi. Al 13esimo prova a rispondere la formazione siciliana, con una magia di tacco al volo di Soleri, ma la traiettoria è centrale e debole. Arrivati al 25esimo il possesso è di chi deve inseguire.

DIRETTA PALERMO LECCO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Palermo Lecco sta per iniziare, si tratta di una gara inedita per questo campionato di serie B. Vi presentiamo le statistiche più interessanti di questa partita. Palermo che arriva al match con quattro risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie. La formazione di Eugenio Corini arriva all’undicesima giornata del campionato di serie B risultando la seconda migliore difesa di questo campionato. I gol subiti sono sei, la migliore difesa invece è rappresentata dal Brescia che ne ha presi tre ma con una partita in meno giocata.

Palermo che è andato in gol con Brunori e Mancuso in sei delle 16 volte totali. Per Mancuso anche due assist in questo campionato. Un ottimo inizio di serie B per questo duo di attacco che spesso scendono in campo insieme nel secondo tempo. Ospiti che dopo un inizio difficile stanno iniziando a trovare la quadra in questo nuovo campionato. Nell’ultima sfida è arrivata anche una vittoria contro il Pisa con il risultato di 1-2, nonché la prima. Prima di questo successo soltanto un pareggio in trasferta contro il Modena. I quattro punti totali del Lecco, tutti sono arrivati lontano dal campo di casa. (Marco Genduso)

PALERMO LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Palermo Lecco sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Lecco in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PALERMO LECCO: SICILIANI IN SCIA DELLA CAPOLISTA

Palermo Lecco sarà in diretta dallo stadio “Renzo Barbera” di Palermo, alle ore 16:15 di domenica 29 ottobre: si gioca per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. In campo due squadre con ambizioni ben diverse: i rosanero, infatti, puntano con decisione alla promozione in Serie A e lo stanno dimostrando a suon di risultati. Dopo il pareggio contro lo Spezia i siciliani si ritrovano a tre lunghezze dalla vetta con una gara in meno della capolista Parma. Per il Lecco, invece, tanti problemi ma nulla è compromesso visto che il primo successo stagionale a Pisa ha consentito di avvicinare le dirette concorrenti per la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA PALERMO LECCO

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Palermo Lecco. Tra i padroni di casa, infatti, mister Eugenio Corini dovrà scegliere tre calciatori per il tridente tra Mancuso, Insigne, Brunori, Di Francesco e Soleri. Gli ospiti, invece, dovrebbero confermare Novakovich unica punta nel 4-2-3-1.

PALERMO LECCO: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Palermo Lecco possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.45 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4.50 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 6.75 volte l’importo investito con questo bookmaker.











