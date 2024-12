DIRETTA LECCO CALDIERO TERME, PEGGIO NON PUÒ ANDARE

Considerando le ultime cinque partite di campionato, la diretta Lecco Caldiero Terme mette di fronte le due squadre peggiore della Serie C Girone A. Alle 20:30 di venerdì 6 dicembre 2024, i club si sfideranno al Rigamonti di Lecco. I biancoblu non vincono da fine ottobre quando supereranno di misura l’Alcione Milano. Novembre è stato un mese nero con due pareggio (contro Virtus Verona e Albinoleffe) più le tre sconfitte con Vicenza, Giana Erminio e Padova. Il Caldiero Terme si è tolto l’unica gioca recente in Coppa Italia Serie C eliminando il Padova. Per il resto buio pesto per i gialloverdi, sconfitti nell’ultimo periodo da Novara, Vicenza, Atalanta U23 e Arzignano nell’ultima giornata.

DOVE VEDERE DIRETTA TV LECCO CALDIERO TERME, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta tv Lecco Caldiero Terme siete obbligati ad abbonarvi a Sky, emittente televisiva che trasmette tutte le gare della Serie C. Volendo si potrà assistere all’evento anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCO CALDIERO TERME

Ora è il momento di analizzare le probabili formazioni Lecco Caldiero Terme. I padroni di casa si schiereranno con il 4-3-1-2 con Furlan tra i pali, difeso da Lepore, Celjak, Stanga e Louakima. In mediana Ionita con Galli e Frigerio mentre Ilari agirà dietro a Zuberek-Galeandro.

Il Caldiero Terme invece risponde con il 3-4-2-1 con Giacomel in porta. Il terzetto di difesa vedrà Gobetti, Baldini e Molanr. Marras e Mazzolo esterni con Gattoni e Mondini a centrocampo, trequarti a due formata da Cazzadori e Fasan, unica punta Quaggio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCO CALDIERO TERME

Siamo arrivati alla fine dell’analisi di questo match, ci restano solo più le quote per le scommesse Lecco Caldiero Terme. Ad essere favorita ai nastri di partenza è la squadra di casa a 1.73 contro i 4.25 per gli ospiti. La X del pareggio è a 3.50.

Il segno Gol, vale a dire entrambe a segno, è dato a 1.98 mentre il No Gol a 1.67. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.63.

