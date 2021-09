DIRETTA/ Palermo Monopoli (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

DIRETTA PALERMO MONOPOLI (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA

Eccoci al fischio d’inizio della diretta tra Palermo e Monopoli, bella sfida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C e pure match che non risulta affatto inedito. Andando a curiosare nello storico pure leggiamo a bilancio ben 10 precedenti ufficiali, questi pure registrati dal 1984 e pure solo per il terzo campionato nazionale: nel complesso possiamo parlare di ben sei successi dei rosanero e di una sola affermazione dei gabbiani nello storico, come anche di 3 pareggi. Va poi detto che l’ultimo testa a testa registrato tra Palermo e Monopoli risale solo alla scorsa stagione del campionato di Serie C-girone C (ma i due club sono protagonisti del medesimo gruppo anche in questa stagione): nel doppio turno pire ricordiamo un successo per parte, per i padroni di casa. Ora però torniamo al presente e diamo la parola al campo: la diretta Palermo Monopoli comincia! (agg Michela Colombo)

DIRETTA PALERMO MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Monopoli sarà trasmessa da Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

GRANDE SFIDA!

Palermo Monopoli, in diretta mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà un match valevole per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Big match del tabellone di Coppa considerando il rendimento delle due formazioni nelle prime giornate di campionato. Addirittura eccezionale è stata la partenza dei Gabbiani, tre vittorie consecutive e primo posto a punteggio pieno nel girone C di Serie C, ultimo successo 2-1 in casa contro il coriaceo Acr Messina, che aveva pareggiato proprio contro il Palermo nella precedente giornata di campionato.

I rosanero erano partiti con una convincente affermazione contro il Latina per poi pareggiare appunto nel derby in campo neutro a Vibo Valentia. Domenica scorsa è arrivata invece la prima doccia fredda con la sconfitta sul campo del Taranto, un tris che ha messo in luce come i siciliani debbano fare ancora molto per migliorare dal punto di vista difensivo. Da ricordare che Palermo e Monopoli si sono già incontrati questa estate nella preparazione precampionato, un’amichevole che ha visto i rosanero imporsi di misura con il punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO MONOPOLI

Le probabili formazioni di Palermo Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Giacomo Filippi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Massolo; Marong, Lancini, Marconi; Buttaro, Dall’Oglio, Odjer, Valente; Silipo, Fella; Soleri. Risponderà il Monopoli allenato da Alberto Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loria; Mercadante, Bizzotto, Arena; Novella, Bussaglia, Piccinni, Hamlili, Guiebre; Starita, Grandolfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Renzo Barbera di Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.



