DIRETTA GIUGLIANO MONOPOLI, TESTA A TESTA

La storia che ci accompagna verso la diretta Giugliano Monopoli è molto breve, ma decisamente significativa per l’attualità, perché i quattro precedenti sono stati disputati nelle ultime due stagioni, naturalmente in Serie C. Cominciamo dal campionato 2022-2023, quando il Giugliano colse una doppietta di vittoria contro i rivali pugliesi: 2-1 casalingo domenica 20 novembre 2022 e 1-3 esterno al ritorno, disputato domenica 19 marzo 2023.

Lo scorso campionato 2023-2024 ha visto invece una vittoria per parte, ma curiosamente entrambe in trasferta: 1-3 per il Giugliano a Monopoli lunedì 4 dicembre 2023, nella partita d’andata, ma poi ecco il successo per 0-1 in favore dei pugliesi al ritorno, sabato 6 aprile scorso. In totale tre vittorie per il Giugliano a fronte di un solo successo per il Monopoli e nessun pareggio, con l’annotazione di spicco per il fatto che tre partite su quattro sono state vinte dalla formazione che giocava in trasferta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA TV GIUGLIANO MONOPOLI, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Giugliano Monopoli in tv dovrete assicurarvi di essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Stesso discorso per la diretta streaming poiché sarà riservata agli abbonati Sky attraverso l’applicazione Sky Go.

SFIDA AL DE CRISTOFARO

La vittoria manca ad entrambe e questo potrebbe incentivare ulteriormente le formazioni. La diretta Giugliano Monopoli si disputerà lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 20:30 e vedrà la squadra campana ospitare i pugliesi. I gialloblu sono reduci da un periodo nerissimo a dire il vero. L’ultimo successo è del 3 novembre contro il Trapani, ma da quella gara in poi sono arrivate ben quattro sconfitte contro Messina, Potenza, Avellino e Sorrento più il pareggio con la Casertana.

Anche se l’ultima sfida non è stato una vittoria, il Monopoli è imbattuto dal 5 ottobre quando è arrivato l’1-0 ad Altamura. Da sottolineare però come siano tantissimi i pareggi della squadra biancoverde: ben sette in nove gare.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO MONOPOLI

Andiamo ora ad analizzare quelle che sono le probabili formazioni della diretta Giugliano Monopoli. I campani si disporranno secondo il modulo 4-3-3 con Russo in porta. In difesa Valdesi e La Vardera terzini con Caldore e Solcia centrale. A metà campo Maselli, Celeghin e Giorgione mentre davanti Masala, Padula e Balde.

Risponderà il Monopoli con l’assetto tattico 3-4-1-2, tra i pali Ianarilli. Il terzetto arretrato è composto da Cancellotti, Rigione e Enrici. Agiranno da esterni Frascatore a destra e Sounas a sinistra, De Cristofaro e Armellino in mediana. Redan sarà il trequartista dietro a Patierno e Gori.

QUOTE GIUGLIANO MONOPOLI: CHE SCOMESSA FARE?

Cari scommettitori, chi parte favorito in questa sfida? Secondo le quote della diretta Giugliano Monopoli, a partire con più chance di vincere secondo i bookmakers è quella ospite a 2.55 mentre l’1 fisso è dato a 2.65, con il pareggio a 3.05. Il Gol è offerto a 1.90 con il segno opposto, No Gol, fissato a 1.72. Over e Under 2.5 sono pagate a 2.25 e 1.55.