Diretta/ Palermo Monopoli streaming video tv: lotta per il secondo posto (Serie C)

DIRETTA PALERMO MONOPOLI: SFIDA PER LA VETTA

Palermo Monopoli, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Le due formazioni lottano per il secondo posto, il Monopoli ha appena sorpassato i rosanero nell’ultimo turno con i Gabbiani che hanno battuto 1-0 la Paganese e hanno approfittato del ko dei rosanero che, dopo un lungo periodo positivo, sono caduti in casa del Picerno.

Diretta/ Picerno Palermo (risultato 1-0) streaming video tv: decide Reginaldo!

I rosanero si sono così allontanati di 7 punti dal Bari primo della classe, lontano invece 6 lunghezze per il Monopoli: solo la squadra vincitrice di questo scontro diretto potrà continuare a sperare nella rincorsa ai Galletti. Al 29 novembre 2020 risale l’ultimo precedente di campionato tra siciliani e Gabbiani, 3-0 per il Palermo il risultato della sfida disputata allo stadio Renzo Barbera. Il 15 settembre scorso la sfida è andata in scena in Coppa Italia in questa stagione, 2-1 per il Palermo il risultato finale.

Diretta/ Monopoli Paganese (risultato finale 1-0): la decide Mercadante!

DIRETTA PALERMO MONOPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Monopoli è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Palermo Monopoli, match che andrà in scena al Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Giacomo Filippi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall’Oglio, De Rose, Valente; Luperini, Fella; Brunori. Risponderà il Monopoli allenato da Alberto Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino.

Diretta/ Potenza Monopoli (risultato finale 0-0): Bizzotto manca il ko!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Renzo Barbera di Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA