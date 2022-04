Diretta/ Palermo Picerno streaming video e tv. Rosanero discontinui (Serie C)

DIRETTA PALERMO PICERNO: IL CALCIO DI BALDINI AVANZA!

Palermo Picerno, in diretta domenica 3 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Rosanero discontinui in questa fase della stagione, è arrivata comunque una vittoria nell’ultimo impegno contro il Taranto, un 5-2 in cui i dettami del calcio spettacolare di Baldini stanno iniziando a farsi vedere, con la squadra siciliana che cerca innanzitutto il miglior piazzamento possibile in zona play off.

Il Picerno dalla sua viene da un’importante vittoria interna nel recupero contro il Campobasso, lucani che restano all’ottavo posto in piena lotta per un piazzamento play off, che sarebbe sicuramente molto apprezzabile per una squadra partita innanzitutto per salvarsi. All’andata il Picerno ha battuto di misura i rosanero grazie a un gol di Reginaldo, il 21 agosto le due squadre si sono già affrontata al “Barbera” in questa stagione in Coppa Italia, 4-1 per il Palermo il risultato in quell’occasione.

DIRETTA PALERMO PICERNO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Picerno è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Palermo Picerno, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Silvio Baldini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pelagotti; Accardi, Lancini, Perrotta, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Luperini, Valenti, Floriano; Brunori. Risponderà il Picerno allenato da Leonardo Colucci con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Viscovo; Garcia, De Franco, Allegretto; De Cristoforo, De Ciancio, Dettori, Setola; Senesi; Parigi, Reginaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











