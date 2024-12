DIRETTA PICERNO TURRIS, DUE SCONFITTE NELLO SCORSO TURNO

Alle ore 15:00 di domenica 8 dicembre avrà inizio la diretta Picerno Turris dallo Stadio Comunale Donato Curcio di Picerno. Sarà Samuele Andreano, proveniente dalla sezione di Prato, ad arbitrare l’incontro valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 202472025 contando sul supporto degli assistenti Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Gilberto Laghezza di Mestre e del quarto uomo Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria. I padroni di casa si trovano in una posizione di classifica migliore rispetto agli ospiti ma vengono però da una sconfitta.

Diretta/ Turris Messina (risultato finale 1-2): tutto nei primi minuti di gioco (Serie C, 1 dicembre 2024)

Il Latina ha saputo infatti imporsi sui rossoblu che hanno quindi un brusco stop per piazzarsi in ottava posizione con i loro venticinque punti. Lo stesso discorso vale per i torresi, essendo reduci dal KO patito per 2 a 1 in casa contro il Messina, ma la diciottesima posizione è decisamente più preoccupante per colpa della zona retrocessione. I corallini hanno subito una penalizzazione da parte della Federazione di cinque punti e hanno comunque saputo portarsi a quota undici fino a questo momento della stagione.

Diretta/ Latina Picerno (risultato finale 2-0) streaming video tv: Ndoj e Di Renzo! (30 novembre 2024)

DIRETTA PICERNO TURRIS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Le due piattaforme che consentono di vedere la diretta Picerno Turris sono Now e Sky. Per gli abbonati si potrà seguire la sfida in streaming sull’applicazione di Sky Go o anche tramite Now Tv. Altrimenti ci potrà sintonizzare la televisione su canale Sky Sport 256.

PICERNO TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Picerno Turris si può pensare agli undici calciatori che scenderanno in campo per ciascuna squadra dall’inizio del match nelle probabili formazioni. Per i rossoblu di mister Francesco Tomei possibile 4-2-3-1 con Summa; Pagliai, Gilli, Santi, Guerra, Franco, De Ciancio, Energe, Maiorino, Petito ed Esposito. Il tecnico Mirko Conte potrebbe impostare i suoi uomini sulla base del modulo 3-4-2-1 con Marcone, Esempio, Ricci, Cocetta, Scaccabarozzi, Castellano, Casarini, Nicolao, Giannone, Nocerino ed Ekuban.

DIRETTA/ Juventus U23 Turris (risultato finale 0-0): punto che serve a poco! (Serie C, 27 novembre 2024)

PICERNO TURRIS, LE QUOTE

Sembrano essere quasi senza ombra di dubbio i padroni di casa i probabili vincitori della diretta Picerno Turris a giudicare dalle quote offerte da agenzie come Snai. Il pronostico dell’esito finale viene rivelato infatti dall’1 quotato ad appena 1.60 mentre il 2 a 5.50 lascia poche speranze agli ospiti. I corallini potrebbero però puntare ancora sul pareggio, dato che l’x viene indicato a 3.25.