VIDEO PICERNO TURRIS: IL PRIMO TEMPO

La prima frazione di gioco che ha visto impegnate Picerno e Turris si è conclusa sull’1-0 a favore dei padroni di casa, dopo un avvio che li ha visti dominare per quanto concerne il possesso palla. Anche se la squadra ha comunque faticato molto per trovare vie degne di nota, ci si è dovuti affidare ad una prodezza dai 25 metri di Esposito per sbloccare il risultato. Questo dimostra che la Turris sia un avversario ostico un po’ per tutte le squadre del suo girone, anche se guardando la classifica non si direbbe.

Il tiro di Esposito è stata una pennellata ad arte, con il pallone che vola sopra la barriera e si insacca poi sotto il sette. Inutile il tentativo dell’estremo difensore, che nonostante il tuffo non riesce a smanacciare la palla. Il controllo del gioco fino al duplice fischio è stato ovviamente del Picerno, galvanizzato dopo questa rete che però non assicura i tre punti.

PICERNO TURRIS, IL SECONDO TEMPO

Alla ripresa di Picerno Turris, abbiamo subito un’azione da ricordare per Ricci. Il difensore in maglia ospite ha svettato più in alto di tutti su calcio d’angolo, riuscendo a colpire il pallone di testa ma purtroppo il tiro non è stato indirizzato bene, troppo alto per impensierire il portiere. Cosi sfumala prima grande opportunità per la Turris per rimettere la parità in piedi.

VIDEO PICERNO TURRIS: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS