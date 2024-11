DIRETTA PALERMO SAMPDORIA, ROSANERO PER ROMPERE IL TABÙ DEL BARBERA

Sfida storica al Barbera con la diretta Palermo Sampdoria che manderà in campo due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano. Domenica 24 novembre 2024 alle 17,15 si accenderanno i riflettori su questa partita che chiuderà la quattordicesima giornata di Serie B.

DIRETTA/ Sampdoria Juventus Primavera (risultato finale 1-3): successo bianconero (oggi 23 novembre 2024)

Risultati troppo altalenanti per il Palermo di Dionisi che è ancora in zona playoff ma non vince da tre partita oltre ad aver vinto solo una volta tra le mura amiche. Male anche la Sampdoria che non vince da tre giornate e cerca il colpaccio in trasferta per superare in classifica i siciliani.

DIRETTA PALERMO SAMPDORIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Palermo Sampdoria dovrete collegarvi su DAZN che ha l’esclusiva sulla Serie B. Potrete anche utilizzare la nostra diretta testuale per non perdervi le emozioni e le azioni salienti della partita.

DIRETTA/ Udinese Sampdoria Primavera (risultato finale 3-1): ribaltone in fondo! (10 novembre 2024)

PALERMO SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni della sfida con un focus sulle possibili scelte dei due allenatori. Dionisi riproporrà il suo 4-3-3 con Lund e Diakité come terzini chiamati a supportare le due ali che saranno ancora Insigne e Di Mariano. Le Douaron giocherà da unica punta con Segre e Ranocchia che dovrebbe giocare a centrocampo con Gomes.

Difesa a tre per Sottil che giocherà con Romagnoli al centro supportato dal capitano Bereszynski e Vulikic. Depaoli e Giordano saranno i due esterni di centrocampo mentre Tutino e Borini dovranno sopperire all’infortunio di Coda che rischia di star fuori fino a gennaio.

DIRETTA/ Pisa Sampdoria (risultato finale 3-0): Angori la chiude! (Serie B, 9 novembre 2024)

PALERMO SAMPDORIA, LE QUOTE

Andiamo a vedere anche le quote per la diretta Palermo Sampdoria andando ad approfondire le proposte di Sisal. I padroni di casa partono favoriti e il loro 1 è dato a 2,15 contro il 3,50 per i blucerchiati e il pareggio X a 3,10.