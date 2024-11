DIRETTA PISA SAMPDORIA, INZAGHI NON VUOLE LASCIARE LA VETTA

La diretta Pisa Sampdoria è in programma per sabato 9 novembre 2024 alle ore 15:00 presso l’impianto Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani di Pisa come partita valida per la tredicesima giornata della Serie B 2024/2025. I nerazzurri occupano la prima posizione e sono dunque in vetta alla classifica del campionato cadetto avendo sin qui conquistato ben 27 punti ma le inseguitrici mantengono sulle spine gli uomini del tecnico Filippo Inzaghi dato che il Sassuolo è secondo a quota 25 e lo Spezia è invece terzo con 24 punti.

La compagine toscana ha dunque lo scopo di proseguire il cammino vittorioso intrapreso per continuare a sognare la promozione in Serie A e senza così dover pensare a chi le sta dietro ma i liguri del tecnico Andrea Sottil potrebbero non essere del tutto d’accordo. I blucerchiati stanno vivendo un’annata offrendo prestazioni altalenanti che l’hanno in ogni caso portata in nona posizione solitaria con 15 punti, appena uno in meno rispetto al Palermo che occupa il primo posto utile per i playoff, vero e proprio obiettivo da raggiungere per i liguri.

DIRETTA PISA SAMPDORIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque vorrà seguire la diretta Pisa Sampdoria con i propri occhi senza doversi recare allo stadio dovrà disporre di un abbonamento valido a DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di Serie B per la stagione 2024/2025 in corso. Il servizio streaming sarà garantito per gli abbonati via smart phone, tablet, smart tv oppure attraverso il browser sul proprio pc.

PISA SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Attraverso l’analisi delle probabili formazioni, tentiamo adesso di capire quali saranno le decisioni prese dai due allenatori per gli schieramenti di partenza della diretta Pisa Sampdoria. Mister Filippo Inzaghi non dovrebbe abbandonare il vincente 3-4-2-1 affidandosi a Semper tra i pali, Rus, Caracciolo e Canestrelli in difesa, Touré, Marin, Piccinini e Beruatto a centrocampo, Tramoni e Moreo sulla trequarti e Lind unica punta a guidare il reparto avanzato.

Il tecnico Andrea Sottil, nonostante la sconfitta patita in casa contro il Brescia nell’ultimo turno di campionato, dovrebbe anch’egli insistere optando per il 3-5-2 con Vismara in porta, Bereszynski, Romagnoli e Vulikic, al posto dello squalificato Riccio, in difesa, Depaoli, Meulensteen, Kasami e Venuti in mediana mentre la coppia d’attacco sarà formata da Borini insieme a Tutino.

DIRETTA PISA SAMPDORIA, LE QUOTE

Infine, cerchiamo di conoscere quale potrebbe essere l’esito finale della diretta Pisa Sampdoria attraverso le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive così da intuire il pronostico della sfida valevole per il tredicesimo turno del campionato cadetto. Secondo Snai, Planetwin, Betflag, Lottomatica ed anche Goldbet, la capolista Pisa è la netta favorita per il successo pagando l’1 a 2.25 mentre le probabilità per Sampdoria di ottenere una vittoria sono decisamente più scarse, con il 2 fissato infatti a 3.25 e pagato da Sisal a 3.30. Più o meno uguali sono anche le chances riguardanti il pareggio, dato a 3.15.